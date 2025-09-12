IA : Apple accusé de piratage de livres numériques

Grady Hendrix et Jennifer Roberson, deux écrivains américains ont intenté une action en justice contre Apple aux Etats-Unis.
Ils accusent la compagnie américaine de piratage de livres utilisés pour entraîner Apple Intelligence.
Des millions de livres pour entraîner l’IA
Selon les plaignants, Apple aurait collecté des millions de livres à partir de sites pirates. Bien entendu, aucune autorisation n’a été demandée aux éditeurs et aux auteurs pour alimenter ses modèles d’IA générative.
Bien sûr, aucune rémunération n’est proposée pour l’usage illicite des contenus des livres.
Meta, Anthropic,… et maintenant Apple
Cette plainte s’inscrit dans une vague de litiges similaires aux USA. Meta a même admis avoir utilisé ces contenus piratés. Les éditeurs français ont entamé une procédure judiciaire. (Lire notre article)
Récemment Anthropic(Claude) a proposé la somme colossale aux auteurs de 1,5 milliard de dollars à titre d’indemnité. (lire notre article).
La défense de ces mastodontes de la tech s’appuie sur la notion de Fair Use (utilisation équitable). Ce principe permet, sous certaines conditions, d’utiliser des œuvres sous droit dans le développement des IA.
L’enjeu principal de ce procès est de déterminer si l’utilisation d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour l’entraînement d’IA constitue une violation ou si elle est couverte par la notion d’utilisation équitable. Le résultat de cette affaire pourrait avoir des implications majeures pour l’industrie de l’IA.
