Je vous conseille quatre livres pour attendre sagement Noël

Noël approche et les éditeurs pensent aux enfants avec de nouveaux livres dédiés à cette fête magique qu’on aime tant !
Voici une première sélection de livres sur le thème de Noël, qui plairont certainement aux petits impatients.
Nous avons choisi : Le Père Noël est amoureux de Shakti Staal et Marion Piffaretti (Larousse Jeunesse). Un renard sous les étoiles de Rob Biddulph (Milan). Les secrets du Père Noël de Sakia Gwinn et Daria Danilova (La Martinière Jeunesse). Comment je suis devenue l’apprentie du Père Noël de Maureen Dor et Pauline Duhamel (Glénat Jeunesse).
Comment je suis devenue l’apprentie du Père Noël
Voilà un album décalé et drôle sur Noël ! Il laisse de la place à l’humour avec cette folle histoire qui plaira aux enfants dès 4 ans.
Alexandrine, l’héroïne, est une coquine bien décidée à s’impliquer dans la préparation du 24 décembre. C’est simple elle adore cette fête et surtout elle veut travailler une journée par an ! C’est alors que le bonhomme à la barbe blanche lui rend visite, en plein mois de mai ! Imaginez la folle aventure !
Ca va donner des idées aux bambins !
Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
Les secrets du Père Noël
Vos enfants vous harcèlent pour tout savoir sur le Père Noël ? Ne vous inquiétez pas c’est normal. Ce livre va répondre à toutes les questions !
Costumes, lutins, fabrique de jouets… tous les sujets sont dévoilés … ou presque. Le livre garde bien sûr toute la magie !
Avec des illustrations sympas et un peu vintage, cet album, digne d’une encyclopédie sur le sujet, va occuper les jeunes lecteurs dès l’âge de 6 ans ! Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
Un renard sous les étoiles
Après la perte de sa peluche dans un parc, un petit garçon est intrigué par l’apparition nocturne d’un renard devant sa fenêtre, qu’il décide de suivre pour une course extraordinaire.
Ce joli conte hivernal de Rob Biddulph est un récit plein de poésie et de tendresse sur la complicité et l’entraide entre un enfant et un animal, délivrant un message simple : il faut écouter son cœur.
Magnifiquement illustré, l’album plonge le lecteur dans une ambiance féerique grâce à de superbes dessins aux couleurs de la nature sous la neige, sublimés par une couverture scintillante. Une très belle histoire de Noël à relire toute l’année ! Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
Le Père Noël est amoureux
Perturbé par ses sentiments amoureux, le Père Noël prend un sérieux retard dans la fabrication des cadeaux. Pour le chef des lutins, la solution est simple : il doit déclarer sa flamme.
Mais, le roi du Pôle Nord se révèle maladroit, multipliant les quiproquos. Cette histoire cocasse et irrésistible est parfaite à partager un moment en famille. Il fera ricaner tous les petits chenapans dès 3 ans !
Pour acheter ce livre Cliquez ici ou Cliquez ici.
