Spy X Family tome 15, y’a quoi dans le coffret collector ?

La légendaire saga Spy X Family accueille un nouvel opus avec le tome 15. Pour l’occasion, Kurokawa propose une édition collector avec un coffret qui va trouver sa place sous le sapin.
La série de Tatssuya Endo est un véritable phénomène, les fans nombreux s’arrachent les nouveaux manga dès leur sortie !
Une édition collector de Spy X Family
Alors que contient ce coffret incroyable ? Présenté dans un boîte qui ressemble à un cartable, l’édition collector contient bien sûr le livre.
Mais il y a aussi de nombreux goodies. Il y a trois ex-libris métallisés, un écusson thermocollant, une jaquette exclusive. Mais ce n’est pas tout, cette boite magique contient aussi du matériel pour l’école : une trousse Anya, une règle Eden, des crayons de couleur et deux pin’s l’un à l’effigie d’Anya et l’autre pour Mistiflette.
Parce que SpyXFamily propose des histoires déchirantes et comiques, on plussoie !
Le coffret cartable Spy X Family tome 15, est à 26,99€, c’est un beau cadeau pour les fêtes ! Pour l’acheter, Cliquez ici ou Cliquez ici.
A propos du tome 15
Sauvez le monde avec l’élite des agents (très) spéciaux : la famille Forger ! Une comédie d’espionnage pétillante !
Attirés l’un par l’autre, les jeunes Henry et Martha ont été séparés par la terrible guerre entre l’Est et l’Ouest. Une séparation d’autant plus douloureuse qu’ils n’ont pu s’avouer leurs sentiments. Engagée dans l’armée, Martha est bientôt envoyée au front où elle échappe in extremis à la mort pour se réveiller en territoire ennemi, à Westalis. Une fois rétablie, elle prend le chemin du retour, périlleux, vers Ostania.
Envie de lire ? Consultez nos chroniques ici