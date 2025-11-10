Le Top 5 des montres connectées 2025 de 93€ à 379€ que vous devriez acheter

Découvrez ma sélection 2025 des meilleures montres connectées entre 93€ et 379€ pour ne pas vous tromper avant d’acheter.
Comme chaque année, les nouvelles montres connectées se bousculent sur le marché. Vous ne savez pas laquelle choisir. Je vous propose une sélection de montres qui sortent du lot. J’ai choisi 5 montres connectées compatibles Android et iOS que j’ai testées ou prises en main cette année.
Il y en a dans tous les styles, pour tous les goûts et surtout à tous les prix. Aujourd’hui, il est possible de dénicher une très bonne montre à moins de 100€.
Comme d’habitude, il ne s’agit pas d’un classement mais d’une sélection de montres qui ont retenu mon attention.
Samsung Galaxy Watch8 Classic, l’élégance et l’intelligence artificielle au poignet
La Samsung Galaxy Watch8 Classic est une montre connectée 46 mm avec un écran 1,3 pouce. Elle marque un retour attendu au design horloger traditionnel tout en intégrant des fonctionnalités de pointe, notamment l’intégration poussée de l’intelligence artificielle. Voici un résumé des points clés qui font de cette montre connectée un choix de premier ordre.
La Samsung Galaxy Watch8 Classic marque le retour de la fameuse lunette rotative. Elle se révèle toujours aussi pratique pour naviguer dans les menus sans passer par l’écran tactile.
Elle accueille également un troisième bouton. Personnalisable, c’est un bouton de raccourci qui permet de lancer rapidement une action comme une séance d’entraînement. Adaptée à la ville comme au sport, la Galaxy Watch8 est une montre résistante certifiée 5ATM/IP68 et norme militaire MIL-STD-810H. Son système de positionnement GPS double-bande a été nettement amélioré.
Samsung a augmenté la luminosité de son écran pour qu’elle reste utilisable dans toutes les situations, même en plein soleil. Les pics montent jusqu’à 3 000 nits. Cette dalle est protégée par un verre saphir résistant.
La Galaxy Watch8 Classic tourne sous One UI 8 Watch basé sur Wear OS. Ce système d’exploitation est codéveloppé avec Google. Il intègre Gemini, offrant ainsi l’accès direct à l’assistant IA depuis la montre.
La montre embarque un grand nombre de fonctionnalités de santé et de suivi du bien-être. Elle permet de suivre la fréquence cardiaque et l’ECG. La montre analyse la composition corporelle, l’oxygène sanguin. Elle évalue la santé du système cardiovasculaire, détecte l’apnée du sommeil ou encore l’indice antioxydant.
La montre gère plus de 90 activités physiques dont des sports collectifs. Elle détecte automatiquement certaines activités comme la course, la marche, la natation, le vélo ou l’entraînement elliptique.
Samsung a amélioré l’autonomie de la Galaxy Watch8 Classic. Avec sa batterie de 445 mAh, elle tient en moyenne un jour et demi en utilisation complète.
La Samsung Galaxy Watch8 Classic est à 530€ mais vous bénéficiez de 15% de réduction et 80€ remboursés. Le prix final est de 370€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Nothing CMF Watch 3 Pro, un rapport qualité / prix impressionnant
À moins de 100€, la Nothing CMF Watch 3 Pro est une montre connectée au rapport qualité / prix impressionnant. Son design joue sur le côté décalé avec un boîtier métallique imposant. Elle renvoie une impression de robustesse.
Elle possède un écran de 1,43 pouce avec une luminosité de 670 nits. La Nothing CMF Watch 3 Pro propose plusieurs applications de suivi santé. Elle surveille en continu la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang (SpO2), le stress ou encore le sommeil.
Certifiée IP68 et dotée d’un GPS double bande (L1+L5), elle s’adapte à tous les sports. Elle prend en charge plus de 130 exercices physiques et détecte automatiquement 7 activités.
La Nothing CMF Watch 3 Pro tourne avec un OS propriétaire. Peu gourmand, il lui confère une autonomie record de 13 jours en utilisation classique. Son principal avantage est également son point faible.
Son défaut majeur est l’absence du Google PlayStore. Elle ne fonctionne pas sous Wear OS. Cette particularité la prive par exemple d’une application de paiement sans contact de plus en plus répandue sur les montres.
Vous pourrez vous consoler avec ChatGPT. Elle intègre l’assistant IA accessible vocalement grâce à ses deux micros et son haut-parleur. Ça n’est pas courant sur une montre connectée de ce prix-là.
La Nothing CMF Watch 3 Pro est au prix de 93€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Oppo Watch X2 Mini, sport et santé dans une montre ultra compacte et élégante
L’Oppo Watch X2 Mini est la version compacte de l’Oppo Watch X2. Moins massive que cette dernière, elle possède un écran AMOLED de 1,32 pouce et pèse 47 g. Par ailleurs, elle adopte un design premium raffiné et élégant.
La version avec boîtier en acier inoxydable plaqué or rose 18 carats est splendide et très féminine. C’est rare dans les montres connectées. Il ne faut pas se fier aux apparences : la montre est robuste avec une certification 5ATM et IP68.
Comme l’Oppo Watch X2, cette version mini se repose sur un processeur Snapdragon W5 Gen 1 et une puce BES2800BP. Elle passe de l’une à l’autre en fonction des besoins. Cela lui permet d’accéder à toutes les applications du PlayStore tout en consommant très peu d’énergie quand il faut uniquement afficher l’heure.
Ce système ingénieux lui offre une autonomie de 7 jours en utilisation classique ou 60 heures en mode intensif.
La montre supporte plus de 100 sports différents dont certains en mode Pro. Les coureurs peuvent par exemple analyser leur posture pour optimiser leur technique.
Pour les accompagner dans leurs efforts, l’Oppo Watch X2 mini intègre une multitude de capteurs pour surveiller votre taux d’oxygène dans le sang ou votre fréquence cardiaque. Elle peut aussi effectuer un bilan en 60 secondes de votre bien-être physique et mental. Attention cette montre est uniquement compatible avec Android.
La Oppo Watch X2 Mini est au prix de 249,99€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Huawei Watch GT 6 Pro, la spécialiste des sports outdoor et du bien-être
La Huawei Watch GT 6 Pro est un vrai bijou de technologie au niveau de sa conception et de ses fonctions. C’est une montre de taille imposante mais elle bénéficie de finitions premium. Elle arbore un écran circulaire somptueux posé sur un cadran en titane octogonal.
Son écran AMOLED de 1,47 pouce affiche des pics de luminosité de 3000 nits. La Huawei Watch GT 6 Pro bénéficie d’une autonomie hors norme grâce à son OS peu gourmand. Elle atteint 14 jours en usage classique, 21 jours en usage modéré et 7 jours avec le Always On Display activé.
ECG, SpO2, élasticité des artères, niveau de stress, qualité du sommeil : la Watch GT 6 Pro propose un nombre impressionnant de fonctionnalités santé qu’il est rare de trouver chez ses concurrents. Elle bénéficie d’un taux de fiabilité élevé. La détection de la fréquence cardiaque atteint une précision de 98% sur le cyclisme et de 95% sur le training en général.
Parmi les grosses nouveautés, la Watch GT 6 Pro détecte les risques d’arythmie avec une application certifiée CE. Elle analyse la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV) sur 24h et vous alerte en cas de problème.
La Huawei Watch GT 6 Pro est une montre pour les sports indoor mais elle est également parfaite pour l’outdoor. La montre gère plus d’une centaine de sports dont certains à un niveau professionnel.
La Watch GT 6 Pro satisfera les cyclistes et les amateurs de ski. Huawei a mis l’accent sur ces deux disciplines en développant des métriques poussées pour améliorer ses performances.
Les coureurs, randonneurs et autres cyclistes apprécieront son nouveau GPS double fréquence (Multi GNSS) qui améliore la précision en milieu urbain et dans la nature.
Le principal défaut de la Huawei Watch GT 6 Pro est l’absence du Google PlayStore et ses applications. Huawei a tout de même réussi à pallier son absence par des applications alternatives de qualité. Il faut simplement accepter de les installer en plus de celle de Google sur son smartphone.
La Huawei Watch GT 6 Pro est vendue à 379€.
Suivez ce lien pour l’acheter.
OnePlus Watch 3, une autonomie hors normes
Avec une épaisseur de 11,75 mm et un poids de 81 g, la OnePlus Watch 3 est une montre connectée au format XL. Elle possède en contrepartie un grand écran AMOLED de 1,5 pouce. Il s’agit d’une dalle LTPO avec un taux de rafraichissement qui descend jusqu’à 1 Hz. Elle est parfaitement lisible en plein soleil grâce à ses pics de luminosité de 2200 nits.
Comme les montres Oppo, elle embarque deux processeurs. Le Snapdragon W5 est chargé de faire tourner les applications Google énergivores. Le deuxième prend le relai dès que les fonctions ne nécessitent plus de puissance de calcul.
Cette particularité couplée à une batterie de 500mAh, offre à la OnePlus Watch 3 une autonomie de 5 jours et de 2 jours avec le GPS activé.
Rythme cardiaque, ECG, niveau d’oxygène dans le sang, stress, température au poignet, qualité du sommeil, analyse vasculaire, la OnePlus Watch 3 possède la panoplie complète d’outils pour prendre soin de vous.
La montre est à l’écoute de votre corps. Elle peut effectuer un petit bilan de santé en 60 secondes. Elle analyse vos données et vous donne la tendance sous la forme d’un émoticône (sans remplacer un médecin).
La OnePlus Watch 3 se présente aussi comme un vrai coach sportif avec plus de 100 sports et activités supportés. Parmi eux, vous trouverez 11 entraînements professionnels pour sculpter votre corps. Au tennis, la montre peut analyser des mouvements comme la position des coups ou la vitesse du swing.
La OnePlus Watch 3 est au prix de 263€.
Suivez ce lien pour l’acheter.