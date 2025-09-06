Le bon plan de la rentrée Samsung Galaxy Z Flip 7 avec tablette et écouteurs offerts !

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 est sorti au fin juillet ! Ce pliable haut de gamme est proposé en bon plan. Compact et robuste il le Z Flip 7 est un smartphone stylé et efficace !
Pour l'achat du téléphone vous recevez en cadeaux une tablette Galaxy Tab A9+ et Galaxy Buds3 ! Avec ça vous êtes équipés pour la rentrée ! La version 256Go est à 1202.05€.
Samsung Galaxy Z Flip 7 quelles caractéristiques ?
Design et dimensions
– Format pliable à clapet, ultra-fin : 6,5 mm déplié, 13,7 mm fermé
– Poids : 188 g
– Certification IP48 : résistant à l’eau et à la poussière
– Finitions : aluminium blindé avec charnière Armor FlexHinge
Performances
– Processeur : Samsung Exynos 2500 gravé en 3 nm
– RAM : 12 Go
– Stockage : 256 Go ou 512 Go (UFS 4.0, non extensible)
– Système d’exploitation : Android 16 avec One UI 8 et Galaxy AI
Autonomie
– Batterie : 4300 mAh
– Recharge : 25W filaire, 15W sans fil, 4.5W inversée
– Jusqu’à 31 heures de lecture vidéo
Appareil photo
– Double capteur arrière :
– 50 MP (grand-angle, OIS, Dual Pixel)
– 12 MP (ultra grand-angle)
– Caméra frontale : 10 MP
– Vidéo : 4K à 60 fps, ralenti jusqu’à 960 fps
Fonctions supplémentaires
– Capteur d’empreinte latéral
– Reconnaissance faciale
– Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C
– Galaxy AI : traduction en temps réel, résumé de documents, Gemini Live. Suivez ce lien pour l’acheter.
Pour info : Le Galaxy Z Fold 7 bénéficie de la même offre avec une Galaxy Tab A9+ + Buds3 offerts.
