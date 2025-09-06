Le bon plan de la rentrée Samsung Galaxy Z Flip 7 avec tablette et écouteurs offerts !

Par / 06/09/2025 / Bon Plan, Galaxy Z Flip 7

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 est sorti au fin juillet ! Ce pliable haut de gamme est proposé en bon plan. Compact et robuste il le Z Flip 7 est un smartphone stylé et efficace !

Pour l’achat du téléphone vous recevez en cadeaux une tablette Galaxy Tab A9+ et Galaxy Buds3 ! Avec ça vous êtes équipés pour la rentrée ! La version 256Go est à 1202.05€. Suivez ce lien pour l’acheter.

Samsung Galaxy Z Flip 7 quelles caractéristiques ?

Design et dimensions

– Format pliable à clapet, ultra-fin : 6,5 mm déplié, 13,7 mm fermé

– Poids : 188 g

– Certification IP48 : résistant à l’eau et à la poussière

– Finitions : aluminium blindé avec charnière Armor FlexHinge

Performances

– Processeur : Samsung Exynos 2500 gravé en 3 nm

– RAM : 12 Go

– Stockage : 256 Go ou 512 Go (UFS 4.0, non extensible)

– Système d’exploitation : Android 16 avec One UI 8 et Galaxy AI

Autonomie

– Batterie : 4300 mAh

– Recharge : 25W filaire, 15W sans fil, 4.5W inversée

– Jusqu’à 31 heures de lecture vidéo

Appareil photo

– Double capteur arrière :

– 50 MP (grand-angle, OIS, Dual Pixel)

– 12 MP (ultra grand-angle)

– Caméra frontale : 10 MP

– Vidéo : 4K à 60 fps, ralenti jusqu’à 960 fps

Fonctions supplémentaires

– Capteur d’empreinte latéral

– Reconnaissance faciale

– Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C

– Galaxy AI : traduction en temps réel, résumé de documents, Gemini Live. Suivez ce lien pour l’acheter.

Pour info : Le Galaxy Z Fold 7 bénéficie de la même offre avec une Galaxy Tab A9+ + Buds3 offerts. Suivez ce lien pour l’acheter. 

