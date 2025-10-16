Amazon propose une remise de 5% sur tous les livres neufs et la livraison gratuite

Une fois de plus Amazon crée la surprise concernant la vente de livres. A compter de ce jour, le cybermarchand propose une remise de 5% sur tous les livres neufs.
Cette remise est permanente et ne fait pas l’objet d’une vente flash.
Après la polémique sur les frais de port et les lockers Amazon trouve de nouveau la parade pour faire repartir les ventes d’ouvrages neufs. (Lire nos articles).
Le marché est en berne, et le géant de la vente en ligne trouve des solutions pour inciter les clients à lire plus.
Amazon 5% sur les livres, quelles sont les conditions ?
Pour bénéficier de cette remise, les lecteurs doivent choisir un point de retrait éligible près de chez eux. Il en existe 3000 dans toute la France. Ils sont situés dans des commerces qui vendent des livres afin de rester dans les clous de la loi.
Cette remise s’ajoute à la livraison gratuite déjà disponible.
Lors de l’achat du ou des livres, chacun peut choisir dans la liste un point de retrait sur Amazon.fr.
A noter que plus de 70 % de ces points de retrait sont dans des zones rurales ou des petites villes. La majorité de ces points de retrait sont des comptoirs d’accueil et des guichets de commerces locaux.
Dans un communiqué, Géraldine Codron, responsable des livres sur Amazon explique : “Cette initiative reflète notre engagement à long terme pour rendre les livres plus accessibles à tous les lecteurs, où qu’ils se trouvent ».
Reste à savoir maintenant comment vont réagir les libraires !
Suivez l’actualité du livre ! Consultez notre rubrique ici.