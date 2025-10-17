OxygenOS 16 – Les 5 choses à savoir sur le nouvel OS de OnePlus

OnePlus dévoile OxygenOS 16, une mise à jour majeure qui ambitionne de redéfinir l’expérience utilisateur sur smartphone et tablette grâce à une intégration profonde de l’intelligence artificielle (IA) et à des gains de performance.
Cette petite révolution accompagnera la sortie du très attendu OnePlus 15.
Le déploiement sur les autres appareils se fera progressivement. Mais que propose OxygenOS 16 ?
Petit tour d’horizon des nouveautés en 5 points.
L’Intelligence Artificielle Personnalisée : Plus Mind & Gemini
Plus Mind, va devenir incontournable. Cette nouvelle IA personnelle est capable de reconnaître intuitivement le contenu affiché à l’écran (texte, images) et de l’organiser automatiquement dans un espace centralisé appelé Mind Space.
Elle peut, par exemple, reconnaître la date d’un événement sur une affiche capturée et proposer de l’ajouter au calendrier.
Plus Key, l’outil pratique. Un raccourci personnalisable (via un glissement à trois doigts ou une touche dédiée) permet d’accéder rapidement à Mind Space ou à d’autres fonctions essentielles (lampe torche, capture d’écran, etc.).
Bien entendu, il y a l’intégration Google Gemini. Pour la première fois, Google Gemini peut se connecter à Mind Space.
Cela permet à l’utilisateur de soumettre une requête simple (un prompt) et de recevoir une assistance personnalisée. Par exemple : “aide-moi à concevoir un projet de décoration à partir de mon contenu enregistré”).
La Suite “AI Productivity”
OxygenOS 16 regorge de fonctionnalités, voici quelques exemples.
La fonction AI Writer est un outil avancé de création de contenu pour générer rapidement des mind maps, des graphiques ou des légendes pour les réseaux sociaux.
L’option AI Scan, transforme l’appareil photo en scanner intelligent pour convertir documents, tableaux blancs ou reçus en fichiers PDF modifiables.
AI Portrait Glow permet de réaliser des portraits optimisés en toute condition d’éclairage et AI Perfect Shot pour des photos toujours impeccables.
Enfin, AI PlayLab est un espace d’expérimentation offrant un accès anticipé à des fonctions ludiques comme YumSee (texte en image) ou Party Up (photos de groupe en vidéos festives).
Performance et connectivité
Parallel Processing 2.0 est une innovation majeure sur Android garantissant une fluidité inédite du système.
Les animations se chevauchent. Elles permettent aux actions suivantes de démarrer avant la fin des précédentes (transitions plus rapides, gestes de navigation plus réactifs).
De plus, le système supprime les barrières entre plateformes, offrant un partage fluide et une compatibilité renforcée avec les PC Windows et Mac. Il permet même de synchroniser les notifications de l’Apple Watch ou de piloter l’appareil photo OnePlus depuis d’autres appareils.
Design et Sécurité
Fluid Cloud est repensé. Le hub intelligent intègre désormais des alertes en direct d’applications tierces (Spotify, livraison de repas). Cela permet de rester informé sans effort.
Par ailleurs, on découvrira la nouvelle philosophie de design avec des animations fluides, des effets de flou subtils et le Flux Theme 2.0 qui utilise des fonds d’écran dynamiques réagissant aux interactions.
OnePlus prévoit aussi l’introduction du Private Computing Cloud, une solution Android complète pour la protection des données sensibles lors du traitement GPU et CPU, assurant une confidentialité totale.
Les tablettes sont aussi concernées
Voici les innovations rendues possibles grâce à OxygenOS 16.
Open Canvas permet d’utiliser jusqu’à cinq applications simultanément (trois en écran partagé et deux en fenêtres flottantes redimensionnables).
Désormais l’écran d’accueil peut afficher jusqu’à 18 icônes dans le dock pour un accès rapide.
Autre nouveauté, l’intégration de Windows. La tablette peut piloter un PC Windows via un pavé tactile virtuel et permet le transfert de fichiers intuitif.
Le programme Open Beta est prévu pour commencer le 17 octobre 2025.