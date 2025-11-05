Galaxy S26 – Samsung n’a finalement pas changé ses plans et c’est tant mieux

Une nouvelle fuite vient balayer une rumeur persistante concernant les Galaxy S26. On en sait un peu plus sur ce que nous réserve Samsung.
Samsung reforme le trio magique. L’existence des Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra se confirme grâce à une nouvelle fuite.
Samsung Galaxy S26 – Le trio magique se reforme
Samsung n’a pas abandonné le Galaxy S26+ et il ne sera pas remplacé par le Galaxy S26 Edge. Une photo en provenance de Chine vient faire taire toutes ces rumeurs.
Elle dévoile les protections d’écran des trois smartphones, alignées les unes à côté des autres. Le Galaxy S26+ est au centre. Mis à part cette bonne nouvelle, cette photo met également en évidence la finesse du cadre noir qui entoure l’écran.
Samsung n’a pas fait de différence. Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra, il est aussi fin sur les trois modèles. Il est symétrique et à peine visible.
Galaxy S26 – Un design uniformisé
Vous remarquerez également que les trois smartphones ont exactement la même forme. Jusqu’à présent, le modèle Ultra se distinguait par des coins moins arrondis. Sur la photo, les protections d’écran des Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra ont exactement la même forme. Samsung devrait uniformiser le design de ses trois smartphones.
Autre information qui semble se vérifier concernant le Galaxy S26+, il arriverait en France et en Europe avec un processeur Exynos 2600. Seul le Galaxy S26 Ultra serait épargné. Il accueillerait un Snapdragon 8 Elite Gen 5 peu importe la région du monde.
L’attente sera encore longue pour savoir si toutes ces rumeurs sont exactes. Les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra ne devraient pas débarquer avant le 25 février 2026.
