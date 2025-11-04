Samsung Galaxy S26 – On connait leur date de sortie et c’est rassurant

La date de présentation des Galaxy S26 échappe à la vigilance de Samsung. C’est une bonne nouvelle.
Les informations concernant les Galaxy S26 continuent d’inonder la toile en se contredisant. Une précédente rumeur laissait entendre que les Galaxy S26 allaient sortir très en retard.
Selon les derniers potins du web, ils devaient voir le jour au mois de mars à cause de la mise au placard du Galaxy S26 Edge.
La date du Galaxy Unpacked révélée
Aujourd’hui, le média coréen MT nous dévoile la date exacte du Galaxy Unpacked. Ça n’est pas du tout celle évoquée précédemment. Le site coréen affirme que les Galaxy S26 seront dévoilés en février.
Le Galaxy Unpacked se déroulera à San Francisco le 25 février. L’événement est légèrement décalé par rapport au planning habituel de Samsung. En général, la série Galaxy S est lancée en janvier, donc l’attente sera un peu plus longue, sans toutefois aller jusqu’en mars.
Le même média affirme par la même occasion que la série Galaxy S26 comporte trois smartphones. Samsung présentera les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra lors du Galaxy Unpacked et pas un smartphone de plus.
Galaxy S26 – Quels processeurs ?
La firme coréenne revient à ses habitudes, les Galaxy S26 et Galaxy S26+ tourneront avec un processeur Exynos 2600 dans certaines régions du monde. Seul le Galaxy S26 Ultra sera exempté de processeur Exynos. On imagine que l’Europe et la France n’y échapperont pas.
Nous pourrons nous consoler avec le Galaxy S26 Ultra qui ne disposera que d’un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 quel que soit le pays. Une récente rumeur parle aussi de batteries plus généreuses.
