Galaxy S26 Ultra – Une fuite révèle la composition déroutante de son appareil photo

Le Samsung Galaxy S26 Ultra continue de se dévoiler. On connaît maintenant la composition de son appareil photo.
Les fuites concernant le Galaxy S26 Ultra annoncent de gros changements au niveau de sa forme et de ses dimensions. Samsung va-t-il aller au-delà des apparences et remanier en profondeur les caractéristiques ?
Les premiers éléments de réponse commencent à apparaître sur la toile. Son appareil photo va évoluer mais ne vous attendez pas à une révolution.
Galaxy S26 Ultra – Une timide évolution de l’appareil photo
Le serial leaker Universeice a mis la main sur les spécifications du module photo arrière du S26 Ultra (il est également à l’origine des rendus 3D ci-dessous). Le Galaxy S26 Ultra embarquerait toujours quatre caméras.
L’appareil photo reprendrait la même composition que celle du S25 Ultra. Il rassemblerait un capteur principal, un ultra grand-angle et deux téléobjectifs. Samsung améliorerait légèrement les caractéristiques de certains capteurs avec en prime un choix surprenant.
Le Galaxy S26 Ultra se reposerait sur un nouveau capteur principal de 200 MP avec une plus grande ouverture. Elle passerait de f/1.7 à f/1.4. Le Galaxy S26 Ultra capte 47 % de lumière en plus que le S25 Ultra. Il devrait faire des photos de nuit encore meilleures.
L’ultra grand-angle resterait le même. Il reprend le capteur 50 MP f/1.9 du S25 Ultra.
Des téléobjectifs plus lumineux
Toujours selon la même source, il y a du changement du côté des téléobjectifs. Le zoom optique X3 de 10 MP reste à 10 MP avec une ouverture f/2.4 mais avec des capteurs de 1/3.94 1.0um. C’est un retour en arrière par rapport au Sony IMX754. Samsung va visiblement utiliser un capteur ISOCELL de sa composition.
Est-ce qu’il sera moins performant ? Ne tirons pas de conclusions hâtives. Il s’agit de rumeurs et non d’informations officielles.
Le deuxième téléobjectif X5 resterait à 50 MP. Il s’était dit un temps qu’il aurait une ouverture plus grande de f/2.9 mais Samsung reprendrait le même que celui du S25 Ultra 1/2.52″ 0.7μm.
Pour résumer, l’appareil photo principal du Galaxy S26 Ultra se composerait comme suit : 200 MP f/1.4, 50 MP UGA f/1.9, 12 MP x3 f/2.4, 50 MP x5 f/2.9. C’est une petite évolution par rapport à celui du Galaxy S25 Ultra : 200 MP f/1.7, 50 MP UGA f/1.9, 10 MP x3 f/2.4, 50 MP x5 f/2.9.
Si ces changements peuvent paraître timides, il faut aussi prendre en compte les améliorations d’IA. Aujourd’hui, l’intelligence artificielle occupe une place importante dans la qualité des photos et dans ce domaine, Samsung est un champion.
