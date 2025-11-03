Samsung parle des Galaxy S26 et clarifie la situation

Ça n’est pas dans les habitudes de Samsung. La firme coréenne a officiellement communiqué sur les Galaxy S26 avant leur sortie.
Processeur Exynos 2600 ou Snapdragon 8 Elite Gen 5, Galaxy S26 Edge annulé, appareil photo inchangé, les leaks se succèdent et se contredisent tous les jours.
La compagnie a pris la parole pour faire taire cette machine à rumeurs infernales. Elle parle d’IA nouvelle génération, de processeurs et de photo.
Galaxy S26 – Samsung lâche le morceau
Daniel Araujo, le VP de la division Samsung Mobile Experience, s’est porté volontaire pour rassurer les investisseurs et clarifier la situation. Selon lui la série Galaxy S26 va révolutionner l’expérience utilisateur grâce à une IA nouvelle génération.
Les Galaxy S26 seront également l’occasion de découvrir la deuxième génération de processeur Samsung. Ils offriront également de meilleures performances et de nouveaux capteurs photo.
Cette simple déclaration répond à plusieurs questions. Le processeur Exynos 2600 fera partie de l’aventure. Il équipera plusieurs Galaxy S26. On imagine qu’il va reproduire le schéma des Galaxy S24.
Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 sera réservé au Galaxy S26 Ultra. Ce processeur Exynos 2600 est gravé en 2 nm et devrait proposer des performances similaires au dernier processeur Qualcomm.
Un nouvel appareil photo confirmé
Une autre rumeur annonçait également des appareils photo avec de timides évolutions ou encore pire un retour en arrière. Sans trop en dévoiler, le même responsable Samsung glisse également un mot sur la partie photo.
Il promet de nouveaux capteurs photo. Ces quelques mots énigmatiques rassurent tous les amoureux de la photo. Samsung ne va pas uniquement se reposer sur le traitement IA pour améliorer la photo sur les Galaxy S26. Ils bénéficieront d’une mise à niveau.
D’autres articles sur les Galaxy S26 sont à lire ici