Quels sont les livres les plus censurés en 2025 ?

La censure continue son chemin macabre aux Etats-Unis. Pen America dresse un nouveau bilan des livres les plus censurés depuis le début de l’année.
Lire d’autres articles sur la censure de livres aux USA ici .
PEN America a recensé près de 23 000 interdictions de livres dans les écoles publiques du pays depuis 2021.
Pour la troisième année consécutive, la Floride arrive en tête des États en termes d’interdictions de livres. L’organisation y recense 2 304 interdictions, suivie du Texas avec 1 781 interdictions et du Tennessee avec 1 622.
Voici le Top 10 des livres les plus interdits, un palmarès dont tout le monde aimerait se passer.
Les Livres les plus censurés en 2025
Le mythique Orange mécanique, d’Anthony Burgess enregistre 23 interdictions.
Breathless, de Jennifer Niven, 20 interdictions exæquo avec Sold, de Patricia McCormick.
Last Night at the Telegraph Club , de Malinda Lo, 19 interdictions.
A Court of Mist and Fur , par Sarah J. Maas, 18 interdictions.
Crank, d’Ellen Hopkins, 17 interdictions.
Pour toujours…, par Judy Blume, 17 interdictions exæquo avec Le Monde de Charlie, de Stephen Chbosky et Méchante Sorcière de l’Ouest , par Gregory Maguire.
Le bleu ne va pas à tous les garçons, de George M. Johnson, 16 interdictions exæquo avec Un palais d’épines et de roses , de Sarah J. Maas. Toujours à la dixième place il y a : Damsel, d’Elana K. Arnold, et, The DUFF : « Designated Ugly Fat Friend », par Kody Keplinger. Et on continue avec Dix-neuf minutes, de Jodi Picoult. On termine avec Storm and Fury, de Jennifer L. Armentrout.
Stephen King l’auteur le plus banni !
Dans un tweet publié en septembre, Stephen King poussait un coup de gueule, horrifié par la situation. Il écrit : “Je suis désormais l’auteur le plus banni des États-Unis : 87 livres. Puis-je vous suggérer d’en prendre un et de voir ce qui se trame ? Les moralisateurs n’ont pas toujours gain de cause. On est toujours en Amérique, bon sang.”
I am now the most banned author in the United States–87 books. May I suggest you pick up one of them and see what all the pissing & moaning is about? Self-righteous book banners don’t always get to have their way. This is still America, dammit.
— Stephen King (@StephenKing) September 26, 2025
A noter que cette censure concerne principalement les bibliothèques, les écoles publiques et les universités.
Suivez l’actualité du livre dans notre rubrique ici.