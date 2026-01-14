Google Pixel 10a – On connaît sa date de sortie et ses caractéristiques

Après les excellents Pixel 10 et Pixel 10 Pro XL, Google s’apprête à sortir le Pixel 10a. Quand arrivera-t-il et quoi de neuf ?
Comme chaque année, Google va mettre sur le marché une version remaniée et abordable de sa série phare de smartphones.
Une fuite nous apprend que le Pixel 10a débarquera cette année mi-février. Il existe en quatre couleurs : « Noir Obsidian, Berry, Fog et Lavender ».
Le Pixel 10a va donc venir compléter prochainement la gamme Pixel 10 avec des caractéristiques techniques plus modestes et également un prix plus bas. Selon les rumeurs, le Pixel 10a arbore un écran AMOLED de 6,28 pouces. Cette dalle afficherait une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.
Pixel 10a – Quoi de neuf ?
On espérait un processeur Tensor G5 mais le Pixel 10a devrait conserver la puce Tensor G4 du Pixel 9a. Les indices laissés sur la toile par Google vont dans ce sens. C’est tout de même un choix surprenant car c’est pour le moment le seul point qui le distinguerait du Pixel 9a. Cette décision influera peut-être sur son prix final.
Ce processeur serait accompagné de 8 Go de RAM et de 128 Go ou 256 Go de stockage. La capacité de la batterie resterait à 5100 mAh avec une recharge 23 W.
Le smartphone ne nous réserve pas plus de surprise du côté de son appareil photo. Le Pixel 10a intègrerait une caméra 48 MP, un ultra grand-angle de 13 MP et un capteur Selfie de 13 MP.
Le Pixel 9a est actuellement vendu à 399 € contre 699 € pour le Pixel 10. Il permet de goûter à la puissance de l’IA Google pour la photo à moindre coût.
Vous pouvez voir les rendus 3D du Pixel 10a ci-dessous.