Google Pixel 10, la bonne affaire du début des soldes d’hiver

Les soldes d’hiver sont là ! Le Google Pixel 10 est vraiment à un prix intéressant ! Sorti en octobre 2025, c’est une valeur sûre.
Le Pixel 10 est proposé sous forme de pack avec le smartphone + les écouteurs Pixel Buds 2a. C’est une bonne nouvelle !
Le Google Pixel 10 passe de 989.99€ à 699.99€, vous économisez 290 euros et vous repartez avec des Buds. Pour l’acheter c’est ici.
Google Pixel 10 – La fiche technique
|Pixel 10 – 5G
|Ecran
|6,3 pouces OLED – (60Hz ->120Hz) – Gorilla Glass Victus 2
|Définition
|2424 x 1080 pixels (422ppi) – pics 3000nits
|Processeur
|Tensor G5 + Titan M2 (3nm)
|RAM
|12Go
|Stockage
|128/256Go UFS 3.1/UFS 4.0
|Mises à jour
|7 ans OS et 7 ans sécurité
|Caméras arrières
|48MP (f/1.7) OIS + UGA 13MP 120° (f/2.2) + 10,8MP téléobjectif X5 OIS (f/3.1) – vidéo 4K 60 fps
|Caméra frontale
|10,5MP (f/2.2)
|IP68
|IP68
|Batterie
|4970mAh
|Charge rapide
|30W, sans fil Qi2 15W
|Dual SIM
|Double NanoSim
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran
|Connectivité
|WiFi 6E, Bluetooth 6, NFC
|Audio
|2 haut-parleurs
|Android
|Android 16
|Dimensions
|152,8 x 72 x 8,6 mm – 204g