Google Pixel 10, la bonne affaire du début des soldes d’hiver

Par / 07/01/2026 / Bon Plan, Google Pixel 10, soldes

Les soldes d’hiver sont là ! Le Google Pixel 10 est vraiment à un prix intéressant ! Sorti en octobre 2025, c’est une valeur sûre. 

Le Pixel 10 est proposé sous forme de pack avec le smartphone + les écouteurs Pixel Buds 2a. C’est une bonne nouvelle ! 

Le Google Pixel 10 passe de 989.99€ à 699.99€, vous économisez 290 euros et vous repartez avec des Buds. Pour l’acheter c’est ici. 

bon plan Google pixel 10

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.

Google Pixel 10 – La fiche technique 

Pixel 10 – 5G
Ecran 6,3 pouces OLED – (60Hz ->120Hz) – Gorilla Glass Victus 2
Définition 2424 x 1080 pixels (422ppi) – pics 3000nits
Processeur Tensor G5 + Titan M2 (3nm)
RAM 12Go 
Stockage 128/256Go UFS 3.1/UFS 4.0
Mises à jour  7 ans OS et 7 ans sécurité
Caméras arrières 48MP (f/1.7) OIS + UGA 13MP 120° (f/2.2) + 10,8MP téléobjectif X5 OIS (f/3.1)  – vidéo 4K 60 fps
Caméra frontale 10,5MP (f/2.2)
IP68 IP68
Batterie 4970mAh
Charge rapide 30W, sans fil Qi2 15W
Dual SIM Double NanoSim
Lecteur empreintes Sous l’écran
Connectivité WiFi 6E, Bluetooth 6, NFC
Audio 2 haut-parleurs
Android Android 16
Dimensions 152,8 x 72 x 8,6 mm – 204

 

Publications similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Retour en haut