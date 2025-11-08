Google Pixel 9a à moins de 430€ écouteurs compris, c’est quoi ce prix de malade

Le Google Pixel 9a, 128 Go, est en méga promo, profitez-en avant qu’il ne soit trop tard.
Le smartphone signé Google est proposé en pack avec les fameux écouteurs Pixel Buds A.
Le prix de ce combo est de 429€ au lieu de 659€, vous économisez 35%. Suivez ce lien pour l’acheter maintenant.
Il existe aussi un autre pack smartphone + chargeur 45W inclus au même prix Suivez ce lien pour l’acheter.
Pixel 9a ce qu’il faut savoir
Le Google Pixel 9a possède plusieurs atouts qui en font un excellent smartphone milieu de gamme. tourne sous Android 15.
-Ecran : P-OLED de 6,3 pouces avec une résolution de 1080 x 2424 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz
– Design premium : Finition en verre et aluminium, avec un module caméra presque incrusté dans le dos.
– Performances solides : Équipé de la puce Tensor G4, optimisée pour l’IA.
– Autonomie améliorée : Batterie 5 100 mAh, la plus grande jamais intégrée dans un Pixel, avec recharge rapide 23 W.
– Photo : Mode macro et traitement IA avancé pour des clichés détaillés.
– Mises à jour sur 7 ans : Un suivi logiciel prolongé, garantissant sécurité et nouveautés sur le long terme.
– Expérience Android pure : Interface fluide et sans bloatware, avec les dernières innovations de Gemini AI. . Suivez ce lien pour l’acheter
