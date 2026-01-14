Cette plateforme de livres numériques et audio vous propose un bon plan, vous allez aimer !
Si lire fait partie de vos bonnes résolutions de l’année, ce bon plan vous intéressera. L’offre est valable jusqu’au 31 janvier, dépêchez-vous !
Vous rêvez d’avoir une bibliothèque de plus d’un million d’ouvrages dans votre poche ? C’est le moment de craquer !
La plateforme YouScribe, véritable “Spotify du livre”, propose actuellement une réduction exceptionnelle de 20% sur son abonnement.
Que vous soyez mordu de romans, étudiant en quête de manuels scolaires ou fan de presse magazine, cette offre est faite pour vous.
Pourquoi choisir YouScribe ?
-Accédez à des ebooks, des livres audio, de la BD et même de la presse quotidienne et magazine.
-Téléchargez vos ouvrages favoris pour les lire dans le train, l’avion ou au fond de votre lit, même sans Wi-Fi.
-Vous obtenez 1 jeton premium audio par mois
-Votre expérience est fluide sur smartphone, tablette et ordinateur.
-C’est une solution économique et écologique pour dévorer des milliers de pages. Résiliable à tout moment.
Comment en profiter de ce bon plan YouScribe ?
1. Rendez-vous ici, Suivez notre lien.
2. Créez votre compte en quelques clics.
3. Sélectionnez l’offre d’abonnement.
4. L’abonnement est à 12.99€ par mois. Renseignez le code promo YSCA20 lors de la validation du panier. Obtenez 20% de remise.
5. Commencez à lire immédiatement !
C’est une opportunité parfaite pour booster votre culture générale ou simplement vous évader sans vous ruiner.
En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
