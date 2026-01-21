Le smartphone qui ne se recharge que deux fois par semaine arrive chez realme !

La batterie c’est la plaie ! Bientôt ce souci du quotidien va disparaitre on vous explique pourquoi !
L’angoisse de la batterie vide appartient-elle bientôt au passé ? Realme vient de frapper un grand coup dans l’industrie de la téléphonie mobile.
Après des mois de tests sur des prototypes, la marque lance officiellement la production de masse d’un smartphone équipé d’une batterie “Titan” de 10 001 mAh. Une première mondiale qui promet de transformer notre quotidien. Le realme P4 Power sera disponible dans certains pays dès le 29 janvier.
La fin de la recharge quotidienne
Jusqu’à présent, posséder un smartphone performant signifiait presque toujours une recharge chaque soir. Avec ce nouveau modèle, Realme change la donne. Grâce à sa capacité record de 10 001 mAh, l’objectif est simple : passer d’une recharge par nuit à seulement deux recharges par semaine.
Ce gain d’autonomie permet aux utilisateurs de ne plus dépendre de leur chargeur ou d’une batterie externe en milieu de journée.
Une technologie “Titan” au service de la sécurité
Augmenter la taille de la batterie ne suffit pas, encore faut-il qu’elle soit fiable. Fidèle à sa philosophie “Make it real”, Realme a intégré :
-Une gestion intelligente de l’énergie pour optimiser chaque pourcentage.
-Une architecture de sécurité avancée pour garantir la stabilité de l’appareil, même en usage intensif.
-Une conception pensée pour la longévité, évitant l’usure prématurée de la batterie sur le long terme.
Quand pourra-t-on acheter ce realme en France ?
C’est la question que tout le monde se pose. Pour l’instant, Realme adopte un lancement progressif. En raison des réglementations spécifiques, le smartphone sera d’abord disponible sur certains marchés hors Union européenne.
Cependant, la marque confirme travailler activement à une arrivée prochaine en Europe. Realme adapte actuellement son produit pour qu’il respecte scrupuleusement l’ensemble des normes locales de sécurité et de conformité.
Power isn’t proven on paper.
It’s proven under pressure.
Francis Wong shares how realme P4 Power has gone through 30+ durability tests, earned TÜV Rheinland 5-Star battery certification, and achieved military-grade security, all while delivering the world’s first 10001 mAh… pic.twitter.com/xlUGSMKT8j
— realme (@realmeIndia) January 20, 2026
Découvrez d’autres news Tech ici