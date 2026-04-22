One UI 8.5 – Les meilleures fonctionnalités IA des Galaxy S26 confirmées sur les vieux smartphones

Samsung poursuit le développement de la bêta de One UI 8.5. Les meilleures fonctionnalités IA du Galaxy S26 Ultra arrivent sur les Galaxy S24 et le Galaxy Z Fold 7.
Le dernier build One UI 8.5 introduit des fonctionnalités IA des Galaxy S26 pour d’anciens smartphones. Samsung a mis à jour la version bêta pour la famille des Galaxy S24 et pour le Galaxy Z Fold 7.
One UI 8.5 – Le Galaxy S26 Ultra partage ses fonctionnalités IA
Désormais, elle inclut Creative Studio, le filtrage d’appel IA, la gomme audio améliorée ou encore Photo Assist. Je les ai testées sur le Galaxy S26 Ultra et certaines deviennent vite incontournables, comme la gomme audio qui s’étend aux vidéos dans les applications tierces.
Ces fonctionnalités IA sont déjà présentes dans la version bêta de One UI 8.5 pour les Galaxy S25. Avec cette nouvelle mise à jour, la firme coréenne démontre qu’elle compte démocratiser l’IA en l’étendant à de plus anciens smartphones.
D’autres smartphones comme le Galaxy Z Fold 6 ou le Galaxy Z Flip 7 accueilleront également ces fonctionnalités IA. La question reste en suspens pour des appareils plus anciens comme les Galaxy S23, le Galaxy Z Fold 5 ou le Galaxy Z Flip 5. Cela dépend de la puissance de leur processeur. Samsung fera certainement une mise à jour à la carte de One UI 8.5.
Une dernière question demeure. Samsung réussira-t-il à tenir les délais et son planning de mise à jour ?
Le planning de déploiement de One UI 8.5
Samsung n’a rien confirmé officiellement mais, en se basant sur les versions bêta et les différentes rumeurs, un calendrier se dessine. Il reste encore flou et lié aux bugs de développement.
One UI 8.5 est déjà disponible sur les Galaxy S26, Galaxy S26+, Galaxy S26 Ultra, Galaxy A57 et Galaxy A37.
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Avril 2026 : Série Galaxy S25, Z Fold 7 et Z Flip 7.
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Avril / Mai 2026 : Série Galaxy S24, Z Fold 6, Z Flip 6 et Galaxy Tab S11.
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Mai / Juin 2026 : Série Galaxy S23 et Galaxy S22.
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Été 2026 : Séries Galaxy A56, A36, etc.
Quelles sont les nouveautés marquantes de One UI 8.5 ?
Galaxy AI s’enrichit. Parmi les principales nouveautés de One UI 8.5, il faut citer :
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Now Nudge intégré au clavier. Cette fonctionnalité IA vous propose une sélection d’applications en fonction de vos actions.
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Le résumé des notifications par IA.
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La retouche photo sémantique et orale.
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La suppression du bruit dans les vidéos consultées sur les réseaux sociaux.
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Finder, un moteur de recherche intelligent dans le contenu de votre smartphone.
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Un nouveau panneau Quick Settings.
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Le support d’AirDrop avec iOS et les iPhone (sur Galaxy S25, Galaxy s24, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6).
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