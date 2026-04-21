Oppo Find X9 Ultra – Mes premières impressions sur le nouveau roi de la photo

Oppo lance le Find X9 Ultra en France et dans le monde. Doté d’un appareil photo impressionnant, je vous livre mes premières impressions.
L’Oppo Find X9 Ultra fait partie des super smartphones. Avec lui, Oppo et Hasselblad comptent redéfinir la photo sur smartphone. Ce n’est pas un euphémisme.
L’Oppo Find X9 Ultra est en cours de test à la rédaction. Je peux déjà vous dire qu’il place la barre très haut en matière de photo.
La taille de son appareil photo surprend dès qu’on le sort de sa boîte. Je n’ai pas pu m’empêcher de lâcher un petit « waouh ». Il en impose. On voit tout de suite qu’on tient dans la main quelque chose de spécial.
Oppo Find X9 Ultra – Le premier zoom optique x10 à quintuple prisme
L’Oppo Find X9 Ultra embarque 5 caméras conçues sur mesure par Hasselblad et Oppo. Le Find X9 Ultra introduit le nouveau téléobjectif Hasselblad 50 MP avec un vrai zoom optique x10. C’est une première dans l’industrie du smartphone.
Hasselblad a entièrement repensé le fonctionnement de son téléobjectif. La structure périscopique à quintuple prisme réfléchit le trajet de la lumière à cinq reprises afin d’intégrer un objectif 10x dans un module 30 % moins long qu’un capteur classique.
Hasselblad a également réussi à modifier l’architecture optique pour supprimer 99,9991 % de la lumière parasite. Associé à un système de stabilisation par déplacement du capteur, le Find X9 Ultra assure des clichés nets, même à longue distance.
En clair, le Find X9 Ultra dispose d’un vrai zoom optique x10 comparable à celui du Find X9 Pro, doublé d’un téléconvertisseur assez compact pour se glisser dans l’appareil photo d’un smartphone.
Les photos prises avec le zoom x10 sont effectivement d’une netteté impressionnante, même au-delà du zoom x10.
Vous pouvez espérer des clichés d’une précision redoutable jusqu’à un grossissement x20 grâce à son zoom de qualité optique. Effectivement, je n’ai eu aucune difficulté à stabiliser l’objectif pour cibler un point très éloigné sans poser le smartphone.
Comme vous pouvez le constater, l’armature de la tour Eiffel reste visible même à une très grande distance.
Hasselblad – La puissance du capteur Sony LYTIA 901
Les autres capteurs photo se révèlent aussi impressionnants. Un capteur principal de 200 MP mène la danse. Il repose sur le nouveau capteur Sony LYTIA 901 (1/1.12″) avec une ouverture de f/1.5.
Il est accompagné d’un autre téléobjectif Hasselblad 200 MP x3 (1/1.28″, f/2.2). Ce trio est complété par un ultra grand-angle de 50 MP et une caméra TrueColor.
Au-delà de la qualité du zoom, les photos impressionnent par leur précision et la finesse des détails. Le Find X9 Ultra témoigne également d’une vitesse d’obturation surprenante.
J’ai eu l’occasion de prendre des photos de personnes en mouvement lors d’une fête. Je n’ai quasiment eu aucune photo floue. On a vraiment l’impression de tenir un appareil photo pro dans la main.
En attendant mon test complet, je vous glisse quelques photos capturées avec le Find X9 Ultra.
La puissance sans compromis à un prix
Le Find X9 Ultra est le smartphone de tous les superlatifs. Le reste de ses caractéristiques techniques s’annonce à la hauteur. L’Oppo Find X9 Ultra intègre un écran AMOLED QHD+ de 6,82 pouces 144 Hz avec une luminosité de 3 600 nits.
Le smartphone tourne avec un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5. Sa batterie de 7 050 mAh supporte la recharge 100 W SuperVOOC et la recharge sans fil 50 W. Le Find X9 Ultra est certifié IP68 et IP69.
L’Oppo Find X9 Ultra sera commercialisé à partir du 5 mai 2026 au prix de 1 699,90 €. Vous pouvez l’acheter en précommande dès le 21 avril. Vous bénéficiez d’un bonus reprise de 200 € et le pack photo Hasselblad d’une valeur de 599.90€ est offert.
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