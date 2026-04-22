Cinéma – Mon coup de griffe de la semaine : Première ligne

Voici mon avis sur « Première ligne » qui sort ce 22 avril dans les salles.
Au départ, cela sentait bon la mer bleue, le soleil et le sable chaud. Durant l’été, la Bouderbala family arrive tôt à la plage d’El Djamila, à Alger, pour s’installer au bord de l’eau et profiter d’une journée tranquille…« en première ligne ». Mais rien ne va se passer comme prévu.
Deux familles se disputent un endroit à l’ombre d’un parasol. Ce point de départ, en apparence anodin, provoque une série de tensions et de situations révélatrices. Figure majeure du cinéma algérien, le réalisateur Merzak Allouache poursuit son exploration de la société à travers des récits ancrés dans le réel.
Avec cette comédie dramatique, il s’essaie à la fable familiale contemporaine. Mais on est très loin de qui faisait les atouts de ses films précédents comme « Chouchou » avec Gad Elmaleh ou « Salut cousin ».
Première ligne … Hélas !
Son sens de l’observation et sa vista comique de jadis ont disparu au profit, hélas, d’un scénario sans saveur et de dialogues qui font pschitt. Comme si le cinéaste avait perdu l’inspiration et l’énergie d’antan.
Même sa direction d’acteurs ne tient pas la route et les comédiens donnent la désagréable impression de jouer leurs rôles en totale roue libre.
Cette petite « chose » cinématographique manque cruellement d’ampleur, d’esprit et de légèreté solaire.
Avec un sujet plutôt séduisant sur le papier, Merzak Allouache se noie dans un océan de banalité et ne remonte jamais à la surface. Il n’arrive pas à élever le niveau et on a souvent l’envie de lui jeter une bouée de sauvetage.
C’est triste quand un metteur en scène coule artistiquement sous nos yeux de spectateurs forcément déçus par un récit si navrant. Sa « Première ligne » se situe plutôt en dernière position !
Première ligne, en salles le 22 avril. Durée : 1 h 26
Envie d’aller au ciné ? Découvrez d’autres critiques ici