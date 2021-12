Comment j’ai mangé mon sapin de Noël – Un livre de recettes de cuisine étonnant

Julia Georgallis est écolo et fine cuisinière. A la recherche de nouvelles saveurs et très concernée par l’environnement, elle nous a concocté un livre de recettes cuisinées à base d’arbres.

On va cuisiner avec du sapin, de l’épicéa et du pin. Si vous cogitez sur vos menus de fin d’année, lisez bien ce qui va suivre.

Cuisinez avec les arbres

L’objectif de la Cheffe est de nous donner l’eau à la bouche tout en satisfaisant nos papilles, le tout en réutilisant nos sapins de Noël qui trônent dans nos demeures.



Avec le joli livre Comment j’ai mangé mon sapin de Noël (Ed. Rouergue), l’auteure nous livre ses secrets. Les recettes bien sûr, mais elle explique aussi comment choisir les bonnes essences.



Près de 40 recettes sont enfermées dans ce grimoire, elles ne demandent qu’à envahir vos fourneaux. Boissons, desserts, poissons, viandes ou couscous, on peut marier et cuisiner ces plats de façon originale en suivant son pas-à-pas.



Que choisirez-vous de cuisiner ? Le poisson fumé au sapin de Noël, le Membrillo aux pommes et au sapin? Ou alors, le sorbet à l’huile d’olive, au citron et au pin blanc ?

Ce beau livre illustré, est plein de ressources, les recettes sont simples et vous vivrez une aventure culinaire et gustative qui épatera certainement vos convives !

Mais attention quand même, tous les arbres ne sont pas bons à manger, c’est comme les champignons, alors suivez bien les conseils de notre marmiton et régalez-vous !

