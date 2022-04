Android 13 – Comment installer l’OS sur son smartphone ?

Android 13 ou plutôt la version Beta d’Android 13 est disponible. On vous explique comment l’installer sur un smartphone.

Le temps file à une vitesse incroyable. Google a tenu ses délais. La version Beta 1 d’Android 13 est disponible. Cette nouvelle version de l’OS apporte plusieurs nouveautés mais Google a surtout mis l’accent sur la sécurité et les autorisations des applications.

Android 13 – Les smartphones compatibles

Avant de vous lancer dans cette aventure, souvenez-vous qu’une version Beta n’est pas une version stable et qu’elle peut comporter des bugs.

Pour profiter des joies d’Android 13 Beta 1 avant tout le monde, vous devez remplir certaines conditions.

La première d’entre-elles est de posséder un smartphone Google Pixel. Seuls les Pixel 4 et les modèles plus récents sont compatibles avec Android 13. Voici la liste complète : Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a (5G), Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro.

La marche à suivre pour installer Android 13

Comme il s’agit d’une version non finalisée, vous devez passer par un processus de validation. Rendez vous sur la page Beta Program d’Android 13. Connectez-vous avec votre compte Google si cela n’est pas fait automatiquement.

-Cliquez sur le bouton « Afficher vos appareils éligibles ». Votre smartphone Pixel doit apparaître dans la liste.

-Si ça n’est pas le cas, cela veut dire qu’il n’est pas lié au compte avec lequel vous êtes connecté.

-Sélectionnez le smartphone Pixel qui recevra Android 13.

-Deux choix se présentent à vous. Google vous propose de rejoindre le programme Android 12 Beta ou Android 13 Beta.

-Si vous êtes déjà enregistré sur le programme Android 12 Beta vous devez décocher la case.

-Descendez ensuite en bas de la page et acceptez les termes et conditions du programme. Confirmez votre accord. Il ne vous reste plus qu’à patienter. Vous recevrez prochainement une mise à jour OTA sur votre Google Pixel.