Xiaomi – Quels smartphones recevront Android 13 ? - IDBOOX

Votre smartphone Xiaomi sera-t-il mis à jour vers Android 13 ? La réponse dans notre article.

Google prépare déjà Android 13 et on sait quels sont les smartphones Xiaomi éligibles. Google a mis à la disposition des développeurs la première preview d’Android 13. La compagnie ne déroge pas à la règle et la prochaine version de son OS porte encore le nom d’une gourmandise sucrée. Il a été baptisé Tiramisu.

Android 13 en est encore au stade des balbutiements mais Xiaomi se prépare à l’arrivée de ce nouveau bébé. Le site Xiaomiui a récupéré auprès d’un contact de l’équipe MIUI la liste des smartphones qui recevront ou non Android 13.

Il faut préciser que cette liste n’a rien d’officielle. Il s’agit d’une rumeur donc rien ne prouve qu’elle soit authentique. Elle peut évoluer en fonction des décisions de Xiaomi et des besoins d’Android 13.

Cette liste comprend des smartphones Redmi, Poco et Xiaomi. Votre smartphone fait-il partir des heureux élus ?

Les smartphones Xiaomi qui recevront Android 13

– Mi 10S

– Mi 11/Pro/Ultra

– Mi 11i/11X/11X Pro

– Xiaomi 11X/HyperCharge

– Xiaomi 11T/Pro

– Xiaomi 12 / Pro / Lite / 12X

– Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G

– Xiaomi MIX 4 / MIX 5 / MIX 5 PRO

– Xiaomi MIX FOLD

– Xiaomi CIVI

– Xiaomi Pad 5 Series

Les smartphones Redmi qui recevront Android 13

– Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022

– Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G

– Redmi Note 10T/10 5G

– Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G

– Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro

– Redmi Note 11T/11 5G/4G

– Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming

– Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite

– Redmi Note 8 Pro

Les smartphones Poco qui recevront Android 13

– POCO F3/GT

– POCO X3 GT / X3 Pro

– POCO F4/Pro/GT

– POCO M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4Pro 4G

– POCO C4

Les smartphones Xiaomi potentiellement mis à jour vers Android 13

On passe maintenant aux smartphones qui pourraient faire partie de la grande aventure d’Android 13 mais rien n’est encore gagné.

– Redmi K30 Pro / Zoom Edition

– Redmi K30S Ultra

– POCO F2 Pro

– Mi 10 / Pro / Ultra

– Mi 10T / Pro

– Redmi Note 8 2021

Les smartphones Xiaomi pas mis à jour vers Android 13

On termine avec les grands perdants mais on vous le répète il ne s’agit pas d’une liste officielle. Rien n’est gravé dans le marbre. Voici la liste des smartphones qui ne devraient pas recevoir Android 13.

– Redmi 9 / Prime / 9T / Power

– Redmi Note 9 / 9S / Pro / Pro Max

– Redmi Note 9 4G / 5G / 9T 5G

– Redmi Note 9 Pro 5G

– Redmi K30 4G/5G/Ultra/K30i 5G/Racing

– POCO X3 / NFC

– POCO X2 / M2 / M2 Pro

– Mi 10 Lite/Youth Edition

– Mi 10i/10T Lite

– Mi Note 10 Lite