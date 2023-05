Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 – La date de lancement exacte dévoilée ?

On connait la date de lancement des Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5. Samsung changerait ses plans.

La date de lancement des Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 a été révélée. Les deux smartphones pliables arrivent beaucoup plus tôt que leurs prédécesseurs. La publication Chosun (via Gizmochina) a mis la main sur la date exacte de la présentation des deux prochains smartphones pliables de la firme coréenne.

Les Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 avaient été annoncés le 10 août l’année dernière. La compagnie semble vouloir mettre encore une peu plus d’espace entre ses smartphones et l’iPhone 15. Les smartphones d’Apple sont attendus dans le courant du mois de septembre.

Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 – Une date de présentation avancée

La date de la conférence a été fixée pour le 26 juillet. Le Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 seront dévoilés deux semaines plus tôt que les versions 2022. Ils seront disponibles quelques jours plus tard, vers la mi-août.

Autre bouleversement dans les habitudes de la firme coréenne, l’Unpacked Event se tiendra à Séoul et non pas aux Etats-Unis. C’est un gros changement pour Samsung si cette information se vérifie.

Comme d’habitude aucune de ces informations n’a été confirmée par Samsung. Il s’agit donc uniquement de rumeur.

Pour mémoire, les deux smartphones seraient équipés d’une nouvelle charnière en forme de goutte d’eau et le Galaxy Z Flip 5 disposerait d’un écran extérieur beaucoup plus grand. D’autres appareils accompagneront les Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 lors de cet Unpacked Event.

On attend également la Galaxy Tab S9 et les nouvelles montres connectées Galaxy Watch 6.