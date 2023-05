iPhone 15 Pro Max – Des infos sur son nouvel appareil photo

L’iPhone 15 Pro Max ainsi que les autres iPhone 15 ne sont pas attendus avant septembre 2023. Les fuites commencent à se multiplier.

Plusieurs nouveautés importantes sont pressenties dont une concernant l’appareil photo de l’iPhone 15 Pro Max. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, généralement bien informé sur les intentions d’Apple, le smartphone va hériter d’un nouveau capteur photo.

L’iPhone 15 Pro serait doté d’une nouvelle caméra périscopique d’un zoom optique X6. C’est une belle montée en puissance par rapport à celle de l’iPhone 14 Pro Max et de son zoom optique X3.

Ce capteur périscopique serai accompagné d’un stabilisateur optique d’image pour garantir une netteté optimale des photos. Contrairement à ce que laissaient entendre les précédentes rumeurs, seul l’iPhone 15 Pro Max serait équipé de ce zoom périscopique.

iPhone 15 Pro – Un nouvel appareil encore plus performant

L’iPhone 15 Pro n’aura pas le droit à cette mise à jour. Pas de panique ce n’est pas la seule nouveauté.

L’appareil photo de l’iPhone 15 Pro Max mais celui du modèle Pro bénéficient d’autres améliorations. Le nouveau capteur photo 48MP Sony IMX903 viendrait remplacer le Sony IMX803 des iPhone 14 Pro. Grâce à une taille de capteur plus grande de 1/1.14 pouce, il permet d’enregistrer plus lumière et de détails.

D’autres changements notables sont prévus. Les iPhone 15 Pro Max devraient utiliser un châssis en titanium. Cela a également fait couler beaucoup d’encre. On prévoit la disparition du bouton Mute remplacé par un bouton multi-tâche.

Pour finaliser le portrait-robot de l’iPhone Pro Max, il a été signalé avec un écran OLED de 6,7 pouces 120Hz, un port USB-C et un processeur A17 Bionic.

