Oppo Find X6 Pro – De nouvelles infos sur un appareil photo très prometteur

L’Oppo Find X6 Pro est très attendu par tous les amateurs de photos sur smartphone. Les dernières infos sont très prometteuses.

L’Oppo Find X5 Pro fait partie de notre top 2022 des meilleurs smartphones pour faire de la photo. De jour comme de nuit, il s’est montré très performant lors de notre test.

Le Find X6 Pro pourrait reprendre le flambeau et faire encore mieux que son prédécesseur si on se base sur les dernières infos qui ont filtré sur la toile. On savait déjà que le que smartphone change de visage et accueille trois caméras de 50MP à l’arrière. Les trois capteurs sont signés Sony.

DigitalChatStation déjà à l’origine des précédentes révélations apporte des précisions sur ces derniers.

Oppo Find X6 Pro – Trois capteurs photo 50MP signés Sony

Le capteur principal du Find X6 Pro est un Sony IMX989 de 50MP avec un capteur 1 pouce que nous avons déjà pu apercevoir sur le Xiaomi 12S Ultra. Il dispose d’une ouverture de f/1.8, d’un stabilisateur optique d’image et d’une focale équivalente à un 23mm.

Ce capteur est suivi par un ultra grand-angle de 50MP Sony IMX890. Il officiait en tant de capteur principal sur l’Oppo Find N2. Il s’agit ici d’un capteur 1/1.56’’ avec une ouverture f/2.2.

Le troisième et dernier capteur téléphoto de 50MP ferme la marche. Une incertitude persiste. Il s’agit soit d’un Sony IMX766 soit d’un Sony IMX890. Dans les deux cas, il assure un zoom optique X3. Un stabilisateur optique d’image l’accompagne et il possède une ouverture de f/2.6.

Cet ensemble ainsi que le savoir-faire et la maîtrise acquis par Oppo devraient nous garantir un Find X6 Pro une nouvelle fois excellent en photo.

