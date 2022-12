Oppo Find X6 – Un visuel dévoile un design complètement différent

Un rendu 3D du Oppo Find X6 a échappé à la surveillance du constructeur et dévoile son nouveau design.

Le successeur de l’excellent Find X5 Pro est très attendu. Nous n’avons pas fini d’entendre parler de lui d’autant plus que ce visuel sorti des profondeurs du web nous montre un virage à 180°.

Le design de la partie arrière de l’Oppo Find X5 Pro se reprenait celui du Find X3 Pro. Oppo avait fait disparaître l’îlot photo en intégrant les caméras dans la coque. Si on se base sur le visuel déniché par Evan Blass, le Find X6 marque le grand retour d’un module photo plus classique.

Cet îlot occupe une place énorme sur la coque. Sous les imposants capteurs, on aperçoit la mention « Powered by MariSilicon » et le logo Hasselblad. Le spécialiste suédois de l’optique confirme sa présence avec un logo qui triple de volume.

Oppo Find X6 – Un futur maître de la photo

Hasselblad a grandement contribué à faire du Find X5 Pro un des meilleurs smartphone pour la photo. On attend avec impatience de voir ce qu’il nous a préparé pour la série Find X6.

Evan Blass ne dit pas un mot sur la composition de son appareil photo. Selon les rumeurs, il embarquerait un capteur principal 1 pouce de 50MP, un ultra grand-angle de 50MP et un zoom périscopique de 32MP.

Le Find X6 sera propulsé par un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 tandis que la version pro accueillera un Snapdragon 8 Gen 2.

L’Oppo Find X6 sera sans doute annoncé pour le MWC 2023 fin février. D’ici là, des fuites viendront nous mettre l’eau à la bouche.