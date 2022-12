Quels sont les meilleurs smartphones pour la photo sur l’année 2022 ?

Quels sont les smartphones les plus performants pour la photo sortis tout au long de l’année 2022 ? Découvrez notre sélection des meilleurs smartphones 2022 pour la photo.

Les smartphones sont de plus en plus performants en photo. Ils n’auront bientôt plus rien à envier aux appareils photo classiques. Zeiss, Hasselblad ou Leica, il est maintenant courant de voir des spécialistes de l’optique apporter leur expertise et leur savoir-faire. Il est parfois difficile de s’y retrouver.

Quels sont les smartphones qui sortent vraiment du lot ? Nous avons sélectionné les meilleurs smartphones pour la photo qui sont passés entre nos mains cette année.

Et bonne nouvelle, il n’est même pas nécessaire de dépenser une fortune pour en prendre plein les yeux. Certains smartphones à moins de 600€ sont de vrais pros de la photo.

On vous rappelle que cette sélection n’est pas un classement. Chaque smartphone a ses qualités, ses spécialités et ses points faibles.

Vivo X80 Pro – Des photos sublimées par Zeiss

Le Vivo X80 Pro se place dans le peloton de tête des meilleurs smartphones pour la photo en 2022. Vivo a noué un partenariat avec Zeiss un spécialiste mondialement reconnu de l’optique. Le résultat est bluffant.

Nous avons pu apprécier ses qualités photo et vidéo dans les rues de Berlin. C’est une vraie claque. Photos de jour ou de nuit, portrait, effet Bokeh sur la vidéo, Vivo et Zeiss ont optimisé le X80 Pro avec de nombreux modes spéciaux.

L’appareil photo est également équipé de lentilles traitées pour limiter la dispersion de la lumière. Le Vivo X80 Pro est performant et efficace dans toutes les conditions de luminosité. C’est même un vrai oiseau de nuit. Il restitue des clichés avec des couleurs riches et contrastées.

Vous pouvez voir des exemples de photos prises dans le noir quasi complet dans cet article.

Le Vivo X80 Pro est vendu 1149€. Suivez ce lien pour l’acheter.

Composition de l’appareil photo principal :

50MP (f/1.57) – OIS et EIS + 48MP UGA -114° (f/2.25) + 12MP IMX663 Portrait avec stab Gimbal + 8MP zoom optique X5 jusqu’à X60

Xiaomi 12T Pro – La qualité photo à moins de 800€

Le Xiaomi 12T Pro est une des bonnes surprises de l’année 2022. Le smartphone est vendu sous la barre des 800€ et en plus il est doué en photo. Il possède toutes les qualités pour entrer dans notre top 2022.

Le Xiaomi 12T Pro est équipé d’un capteur principal de 200MP qui sort des laboratoires de Samsung. C’est un capteur ISOCELL HP1. Il mise sur un Pixel Binning de 16 pour 1. Cela veut dire qu’il combine 16 pixels en 1 pour capter plus de lumière et améliorer la qualité des photos.

Le smartphone peut ainsi réaliser des photos en 12,5MP, 50MP ou 200MP (16 384 x 12 288 pixels).

Le mode 12,5MP restitue des photos propres avec des couleurs réalistes et un bon niveau de détail. L’appareil gère bien les prises de vue en extérieur avec une forte luminosité. Il se comporte également bien en intérieur en augmentant la lumière sans en abuser.

Les photos en 200MP permettent de palier à l’absence de zoom optique sur le smartphone.

Le Xiaomi 12T Pro se montre également performant pour les portraits et les photos de nuit. Lorsque la luminosité faiblit les photos conservent des couleurs proches de la réalité. L’IA réussit à supprimer un maximum de bruit tout en conservant un bon niveau de détail. Concernant la vidéo le 12T Pro filme jusqu’en 8K en 60ims mais rester en 4K/30ims garanti une meilleur stabilité et fluidité de l’image.

Le Xiaomi 12T Pro est vendu 799€. Suivez ce lien pour l’acheter.

Composition de l’appareil photo principal : 200MP Samsung ISOCELL HP1 (f/1.69) capteur 1/1.22″ – OIS + UGA 8MP (f/2.2) + Macro 2MP (f/2.2) – Vidéo 4K/60fps 8K/24fps

Oppo Find X5 Pro – Hasselblad derrière l’appareil

L’Oppo Find X5 Pro peut lui aussi prétendre à la couronne du roi de la photo. Oppo s’est associé avec Hasselblad, un grand nom de la photo. Associé à la puce Marisilicon X dédiée au traitement de l’image, ce partenariat a été particulièrement bénéfique pour le smartphone.

Les photos de jour sont splendides avec une finesse des détails impressionnante. L’appareil joue avec les contrastes et renforce les couleurs tout en restant dans le spectre de la réalité.

Il maitrise également parfaitement les photos en condition de basse luminosité. Des photos valent mieux qu’un long discours. On vous invite à aller voir le résultat dans notre test. On décerne également une mention spéciale à la mise au point ultra-rapide lorsqu’on change de plan dans une vidéo.

L’Oppo Find X 5 Pro est vendu 999€. Suivez ce lien pour l’acheter.

Composition de l’appareil photo principal : 50MP (f/1.7) + 50MP UGA (f/2.2) + 13MP téléphoto (f/2.4) – Vidéo 4K / 60fps

Samsung Galaxy S22 Ultra

Le Samsung Galaxy S22 Ultra n’intègre pas les capteurs photo les plus performants sortis cette année mais il bénéficie du savoir-faire de Samsung.

Les photos de jour sont d’une netteté incroyable avec un très haut niveau de détails. Les couleurs explosent sans être trop forcées ce qui est rare chez Samsung. Chaque cliché flatte la rétine. L’ultra grand-angle est à la hauteur du capteur principal. Il respecte la colorimétrie et le niveau de luminosité de son acolyte tout en limitant les déformations.

Soleil couchant, tombée de la nuit ou nuit noire, le Galaxy S22 Ultra réussit à capter le moindre rai de lumière. Dans des conditions classiques, les photos sont splendides avec des couleurs réalistes et un niveau de détail impressionnant.

Le Galaxy S22 Ultra enregistre en 4K en 30 ims ou en 8K en 24 ims. Vous pouvez faire des zooms X10 en 4K grâce au stabilisateur.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra est vendu 1099€ avec des Buds2 offerts et 100€ de bonus reprise. Suivez ce lien pour l’acheter.

Composition de l’appareil photo principal : 108MP / OIS (f/1.8) + 12MP UGA 120°+ téléobjectif 10MP Zoom optique X3 / OIS (f/2.4) + téléobjectif 10MP Zoom périscopique X10 / OIS – Zoom num X100 (f/4.9) – vidéo 8K

Honor Magic 4 Pro – La magie opère toujours

Le Honor Magic 4 Pro est la bonne surprise de ce top des meilleurs smartphones pour faire de la photo.

Les clichés ont un piqué impressionnant et une bonne dynamique des couleurs. De nuit, il joue dans la finesse et la précision en rehaussant la luminosité juste ce qu’il faut pour conserver le naturel des scènes. Le smartphone trébuche juste sur les éclairages urbains. Il atténue les halos sans pour autant les faire disparaître.

Il filme en 4K en 60 fps et au format LOG. Ce mode permet d’enregistrer des vidéos sans traitement pour les retravailler ensuite à sa guise.

L’Honor Magic 4 Pro est vendu 899€. Suivez ce lien pour l’acheter.

Composition de l’appareil photo principal : 50MP (f/1.8) + ultra grand-angle 50MP (f/2.2) + objectif périscopique de 64MP avec zoom optique X 3,5 jusqu’à X100 – vidéo 4K / 60fps.

Huawei Mate 50 Pro – Huawei confirme son savoir-faire

Huawei n’a pas perdu la main et reste toujours une référence pour la photo sur smartphone. Le constructeur continue d’innover dans le domaine avec le Mate 50 Pro.

Le Mate 50 Pro peut également se vanter d’embarquer une première mondiale. Son appareil photo est doté d’un vrai système d’ouverture mécanique à 10 niveaux qui peut aller jusqu’à F1.4. Le smartphone capte ainsi plus de lumière et gère les flou d’arrière-plan avec plus de précision.

Les photos de jour offrent un beau piqué avec des couleurs vives et qui restent réalistes. Le Huawei Mate 50 Pro excelle dans la réalisation de portraits de jour comme de nuit.

Les dix tailles d’ouvertures différentes permettent de gérer parfaitement les effets de flou. Les détourages sont nets et très précis. Les sujets semblent sortir de la photo.

Le Huawei Mate 50 Pro fait aussi preuve d’une grande aisance avec les photos de nuit. Peu importe l’environnement, en intérieur comme en extérieur, avec de nombreuses sources de lumières ou seulement une bougie, le Mate 50 Pro ne vous décevra pas.

Il se présente comme le compagnon idéal pour les safaris photos nocturnes. Les photos sont détaillées et le bruit est quasiment inexistant. On regrettera juste un temps de pause un peu long.

Le Huawei Mate 50 Pro est vendu 1199€. Suivez ce lien pour l’acheter.

Composition de l’appareil photo principal : 50MP (ouverture mécanique de f/1.4 à f/4.0) – OIS + UGA 13MP (f/2.2) + Téléobjectif 64MP (f/3.5) – OIS Zoom num X3,5 – Vidéo 4K/60fps

Honor 70 – De belles photos sans se ruiner

Le Honor 70 se place dans la catégorie des smartphones sous la barre des 500€ capable de concurrencer les ténors de la discipline.

De jour, le capteur principal ne déçoit pas et se montre efficace. Les couleurs sont riches sans être trop poussées. Il offre un beau piqué.

Le Honor 70 est spécialiste des portraits. Les détourages sont précis avec un effet de profondeur très marqué. En intérieur ou en extérieur, le smartphone conserve un bon niveau de détail avec des couleurs éclatantes même avec un faible niveau de luminosité.

Le Honor 70 ne déçoit pas non plus pour les photos de nuit. Le traitement des photos n’est pas agressif. Il supprime le bruit tout en conservant un bon niveau de détails. Le smartphone n’abuse pas non plus de la luminosité.

Il dose et injecte juste ce qu’il faut pour que la photo conserve son naturel. Les couleurs qui restent proches de ce que l’on voit. Pour atteindre ce niveau de qualité, il faut juste supporter un temps de pause assez long.

Le Honor 70 est vendu 435€. Suivez ce lien pour l’acheter.

Composition de l’appareil photo principal : 54MP Sony IMX800 (f/1.9) + UGA 50MP (f/2.2) + Portait 2MP (f/2.2) – Vidéo 4K/60fps EIS

Realme GT Neo 3 – La qualité sans se ruiner

Le realme GT Neo 3 est une bonne alternative si vous ne souhaitez pas casser votre tirelire. En plus d’être un smartphone gaming et d’avoir une recharge ultra-rapide de 150W, il est aussi doué en photo. Le smartphone est vendu 699€ et pour ce prix vous aller pouvoir faire de splendide photos.

Il réalise des photos en 12MP ou 50MP avec des couleurs riches sans être trop forcées. Il réussit à éclairer les zones sombres sans dénaturer les photos.

Autre point fort son Mode Rue qui permet de prendre des photos de façon plus instantanée. Il sera aussi vous tirer le portrait avec des détourages précis et des flous d’arrière-plan prononcés. Découvrez en plus dans notre test.

Le realme GT Noe 3 est vendu 699€. Suivez ce lien pour l’acheter.

Composition de l’appareil photo principal : 50MP Sony IMX766 (f/1.88) – OIS + 8MP UGA -119°( f/2.25) + 2MP Macro (f/2.4) – Vidéo 4K/60fps