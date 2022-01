Samsung Galaxy S22 – Tous les prix en Europe et la date de sortie - IDBOOX

Les Samsung Galaxy S22 lâchent leur dernier secret. Les prix européens des Galaxy S22, Galaxy S22+ et Galaxy S22 Ultra ont fuité.

Samsung doit présenter la série des Galaxy S22 début février. La compagnie est restée floue sur la date exacte mais l’Unpacked Event Galaxy se déroulera 9 février comme le confirme evleaks.

On sait déjà quasiment tout sur les trois smartphones. La dernière part de mystère qui existait encore vient de s’envoler. Le serial Leaker Roland Quandt vient de révéler sur Twitter les prix européens des Galaxy S22. Il détaille chaque configuration.

Le Galaxy S22 démarre à 849€ avec 8Go de RAM et 128Go de stockage. Pour la version avec 256Go il faut débourser 50€ soit 899€. On monte en gamme avec le Samsung Galaxy S22+. La version 8/128Go est à 1049€ et la 256Go est à 1099€.

Le Galaxy S22 Ultra se décline en trois modèles. C’est étonnant car ça n’était pas le cas pour les Galaxy S20 Ultra et Galaxy S21 Ultra. Si on considère ces infos authentiques, le Galaxy S22 Ultra existera avec 8Go et 12Go. Ces prédécesseurs démarraient avec 12Go.

Le Galaxy S22 Ultra 8/128Go est vendu à 1249€. Il est au même prix que le Galaxy S21 Ultra mais avec moins de mémoire. Le S22 Ultra 12/256Go est à 1349€. Pour finir, le Galaxy S22 Ultra avec 12Go de RAM et 512Go de stockage s’affiche à 1449€.

Comme une fuite n’arrive jamais seule vous pouvez également admirer les trois Galaxy S22 en live dans la vidéo postée sur Twitter.

twitter.com/evleaks