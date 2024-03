Samsung Galaxy Z Flip 6 – Une fuite révèle une grosse partie de ses caractéristiques

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 est victime d’une grosse fuite. Elle nous révèle ses principales caractéristiques techniques. Il y a du bon et du moins bon.

Nous pensions tout savoir sur le Galaxy Z Flip 6 mais il nous réserve encore des surprises. Samsung revoit sa copie. La compagnie confère au Galaxy Z Flip 6 des caractéristiques plus musclées.

Les informations postées par un Tipster sur X/Twitter confirment l’existence de deux versions du Galaxy Z Flip 6.

Galaxy Z Flip 6 – Le retour du processeur Exynos

Le smartphone pliant adopterait la stratégie du Galaxy S24. Il y aura des processeurs différents en fonction des pays. Le Galaxy Z Flip 6 vendu en Amérique du Nord tournerait avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

De l’autre côté de l’Atlantique, l’Europe récupérerait un Exynos 2400. Heureusement que le Galaxy S24 Ultra y a échappé.

Nous croisons les doigts pour qu’il en soit de même pour le Galaxy Z Fold 6. Parmi les bonnes nouvelles, le Galaxy Z Flip 6 gagnerait quelques Go de mémoire en plus. Il passerait de 8Go de RAM à 12Go de RAM. L’espace de stockage resterait identique. Vous aurez le choix entre 256Go et 512Go de stockage.

Samsung Galaxy Z Flip 6 – Une batterie plus confortable

Samsung a également pris la décision de remplacer la batterie de 3700mAh du Z Flip 5. Désormais, une batterie de 4000mAh alimenterait le smartphone ce qui devrait lui conférer une plus grande autonomie.

La dernière amélioration notable concernerait l’écran extérieur. Outre la diagonale qui s’agrandit, le taux de rafraichissement de la dalle grimperait jusqu’à 120Hz.

Le Galaxy Z Flip 6 sera dévoilé en même temps que le Galaxy Z Fold 6 et la Galaxy Ring dans le courant du mois de juillet 2024.

