Xiaomi 12T Pro Test – Il a tout d’un grand sauf le prix

Xiaomi 12T Pro possède une fiche technique impressionnante pour un prix ne dépassant pas 800€. Est ce que le 12T Pro est est un vrai flagship killer ? A découvrir dans notre test.

Le Xiaomi 12T Pro a été dévoilé à Munich début octobre 2022. Il nous avait laissé une très bonne première impression. C’est maintenant l’heure du test.

Que vaut vraiment le Xiaomi 12T Pro et son capteur photo 200MP ? La réponse se trouve dans notre test.

Xiaomi 12T Pro – Ergonomie et design

Xiaomi 12T Pro ne joue pas la carte des effets chatoyants et clinquants. Son design est sobre et épuré. A l’avant, son écran est entouré d’un cadre noir fin et uniforme. La dalle recouvre près de 87% de la surface avant.

A l’arrière la coque est lisse avec un revêtement mat qui ne marque pas les traces de doigts. Elle est seulement marquée d’un discret logo Xiaomi placé en bas de l’appareil.

A l’autre bout, l’îlot photo se montre beaucoup plus présent. Il accueille trois caméras dont le fameux capteurs photo 200MP de Samsung. Ce monstre est imposant mais bien intégré dans le design.

Il ressort quand même de près de 3mm de la coque ce qui déséquilibre le smartphone quand il est à plat sur une table. La coque fournie dans la boite lui redonne un peu de stabilité.

Malgré sa taille, le smartphone reste bien équilibré. Il est agréable à tenir en main mais ses dimensions XL ne vous pousseront pas à le manipuler d’une seule main (163,1 x 75,9 x 8,6mm et 205g). Un dernier mot sur le lecteur d’empreintes qui se cache sous l’écran il est réactif mais placé un peu trop bas à notre goût.

Un écran 120Hz adaptatif

Le Xiaomi 12T Pro arbore un grand écran de 6,67 pouces avec une résolution 2712 x 1220 pixels. Pour tirer le meilleur parti de cette dalle AMOLED, on vous recommande de choisir un schéma de couleurs « Intense ».

Les tons sont riches sans être trop forcés. Avec le mode Couleur Original, les blancs tirent beaucoup vers le jaune. Si les préréglages ne vous conviennent pas, vous pouvez toujours, ajuster les teintes dans les paramètres avancés.

Le taux de rafraichissement de cet écran monte jusqu’à 120Hz. Il est adaptatif mais il ne s’agit pas d’une dalle LTPO. Le taux de rafraîchissement varie de 30 à 120Hz en fonction de ce que vous affichez et passe de 1 à 120Hz. Ce choix se ressent sur le prix mais pas la qualité. C’est une bonne chose.

Ce taux de rafraichissement est largement suffisant pour économiser de la batterie et conférer au 12T Pro une bonne autonomie comme nous le verrons plus loin.

Le niveau de luminosité monte à 500 nits avec des pics à 950 nits. Nous l’avons utilisé en plein soleil comme vous pouvez le voir sur les photos. L’écran est parfaitement lisible en extérieur.

Les performances

Ne vous fiez pas au prix du 12T Pro. Il coûte 799€ et pourtant, Xiaomi l’a doté d’un processeur premium. Une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 se cache sous la coque. Elle lui confère un maximum de puissance. Le processeur est accompagné de 8Go de RAM DDR5 auxquelles s’additionnent 3Go de RAM virtuelle.

Contrairement à d’autres smartphones, il est ici impossible de choisir la quantité de mémoire virtuelle à rajouter cette quantité est fixe.

L’espace de stockage en UFS 3.1 atteint 256G mais il n’est pas extensible. Une microSD aurait été la bienvenue car les photos en 200MP prennent de la place.

Le très gourmand Genshin Impact reste fluide en toute circonstance avec les réglages calés sur le niveau moyen. Autre bon point en sa faveur, il ne chauffe quasiment pas.

On décerne une mention spéciale aux deux vrais haut-parleurs situés de part et d’autre du smartphone. Signés Harman Kardon, ils délivrent un son puissant.

L’autonomie

Une grosse batterie de 5000mAh alimente le Xiaomi 12T Pro. Elle lui confère une autonomie d’une quinzaine d’heures. Comme d’habitude, tout dépend votre utilisation et de votre consommation de jeux vidéo mais dans l’ensemble le Xiaomi 12T Pro ne vous lâchera par avant la fin de la journée. Le Xiaomi 12T Pro peut résister plus d’une journée si vous n’êtes pas joueur.

Le smartphone gère bien la consommation d’énergie. Pour exemple, une séquence de jeu de 20 minutes à Genshin Impact fait baisser la batterie de 4%. Habituellement, les autres smartphones sont plutôt vers 5% ou 6 %.

Un chargeur poids lourd de 120W accompagne le smartphone. Il permet à la batterie de se recharger de 0 à 100% en 19 minutes. Lors de notre test 24 minutes ont été en réalité nécessaires. Encore une fois, le système de dissipation de la chaleur est efficace puisque le smartphone reste froid.

Un triple capteur photo

L’appareil photo du Xiaomi 12T Pro rassemble trois caméras : un capteur principal de 200MP, un ultra grand-angle de 8MP et un objectif Macro de 2MP. Concentrons-nous dans un premier temps sur le capteur principal de 200MP.

Avec ce dernier, Xiaomi franchit un cap dans la photo sur smartphone. Ce capteur ISOCELL HP1 sort des laboratoires de Samsung. Il mise sur un Pixel Binning de 16 pour 1. Cela veut dire qu’il combine 16 pixels en 1 pour capter plus de lumière et améliorer la qualité des photos.

Dans la pratique cela se traduit par la possibilité de prendre des photos en 12,5MP, 50MP ou 200MP. A vous de choisir le mode souhaité dans l’interface. D’ailleurs le passage entre la définition 50MP et 200MP n’est pas très intuitif.

Lorsqu’on passe en mode Ultra HD, l’appareil sélectionne automatiquement les clichés en 50MP. Il faut aller ensuite en haut de l’écran pour déclencher le 200MP.

Un capteur photo principal 200MP

Mis à part ce détail, le mode 12,5MP restitue des photos propres avec des couleurs réalistes et un bon niveau de détail. L’appareil gère bien les prises de vue en extérieur avec une forte luminosité. Il se comporte également bien en intérieur en augmentant la lumière sans en abuser.

Le traitement des couleurs en Ultra HD diffère légèrement. Elles sont un peu plus chaudes et avec des contrastes plus marqués. L’appareil a un peu plus de mal à gérer la luminosité. On peut deviner sur certaines photo un léger voile jaune mais il faut vraiment y prêter attention pour le percevoir.

Vous pouvez voir ci-dessous des exemples de photos en 12MP et 50MP.

Inutile de le préciser mais on gagne en détails et en précision. Le rendu des photos en 200MP est identique si ce n’est que la définition passe de 8192 x 6144 pixels à 16 384 x 12 288 pixels. Vous pouvez presque imprimer des affiches.

Si le gap entre les photos en 12,5MP et 50MP est flagrant celui entre celles 50MP et en 200MP n’est pas évident. Le gain au niveau de la définition est assez minime.

On constate surtout une perte de qualité sur la photo en 200MP quand on l’affiche à 100%. Il faut rester à 50% pour ne pas voir apparaître de bruit. On vous conseille de rester en 50MP le rendu est beaucoup plus flatteur.

Vous y gagnerez également au niveau du poids des photos. Un cliché en 50MP pèse environ 19Mo contre 60Mo pour du 200MP.

Les photos ci-dessous montrent un focus à 100% en mode 200MP et 50MP.

La taille gigantesque des photos en 200MP ou en 50MP permet également de palier à l’absence de zoom optique. Les photos ci-dessous montrent un exemple de zoom X2, X5 et X10.

Xiaomi a rajouté le mode ProCut. L’IA propose des découpages optimisés sous différents formats (1:1, 4:3, 16:9, etc.).

Les portraits, l’ultra grand-angle et les photos de nuit

L’ultra grand-angle produit des photos avec des couleurs beaucoup plus riches mais qui restent dans le domaine du réaliste. Le sentiment d’aspiration au centre de la photo est assez présent.

Le mode portrait est efficace. Le smartphone gère les découpages complexes et réussit à appliquer l’effet Bokeh même dans les zones difficiles comme au niveau du bras sur la photo ci-dessous. L’effet de profondeur est présent et il est ajustable à postériori.

Le 12T Pro choisit la voie difficile et n’utilise pas la technique de la zone de flou autour du sujet pour estomper les détourages. Ca peut parfois lui jouer des tours et quelques pixels non floutés demeurent par ci par là.

Le Xiaomi 12T Pro ne faiblit pas lorsque la nuit vient à tomber. Les photos conservent des couleurs proches de la réalité. L’IA réussit à supprimer un maximum de bruit tout en conservant un bon niveau de détail.

En revanche, le smartphone dompte plus difficilement les éclairages urbains. Il ne parvient pas à faire disparaître les halos lumineux.

La vidéo

Un dernier mot sur les capacités vidéo du Xiaomi 12T Pro. Le smartphone enregistre en 4K ou en 8K en 60 ims. Il est également capable de filmer en 8K en 24 ims mais la stabilisation devient plus hasardeuse. Avec une résolution 4K en 30 ims, l’image est propre, fluide et sans saccade.

Vous pouvez en voir un exemple ci-dessous. N’hésitez pas à monter le son vous ne le regretterez pas.

On décerne aussi une mention spéciale à l’outil de montage vraiment très complet.

Ce qu’on en pense

Pour 799€, le Xiaomi 12T Pro a beaucoup à offrir. Il flirte avec les caractéristiques des smartphones très haut de gamme sans coûter un bras. Ecran AMOLED 120Hz adaptatif, processeur Snapdragon 8+ Gen 1, recharge 120W, il ne lui manque rien pour jouer dans la cour des grands.

Il se distingue également par son capteur photo principal 200MP. Il montre de réelles capacités photo mais celui-ci aurait mérité d’être mieux entouré avec d’autres capteurs plus puissants.

Le Xiaomi 12T Pro fait de belles photos mais il ne renverse pas la table en surpassant tous ses concurrents comme on aurait pu s’y attendre. Son prix très serré a certainement poussé Xiaomi à faire des choix.

Au final, le Xiaomi 12T Pro est un smartphone puissant et polyvalent qui a tout des grands sauf le prix. On valide à 100%. A 799€, la Xiaomi 12T Pro est un vrai flagship killer.

Xiaomi 12T Pro – La fiche technique complète

Xiaomi 12T Pro – 5G Ecran 6,67 pouces AMOLED – 120Hz adaptatif (30Hz -> 120Hz) Définition 446 ppi (2712 x 1220 pixels) Processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – 5G RAM 8/12Go DDR5 Stockage 256Go UFS 3.1 Extension Non Caméras arrières 200MP Samsung ISOCELL HP1 (f/1.69) capteur 1/1.22″ – OIS + UGA 8MP (f/2.2) + Macro 2MP (f/2.2) – Vidéo 4K/60fps 8K/24fps Caméras frontales 20MP (f/2.24) IP68 Non Batterie 5000mAh Charge rapide 120W – fourni Dual SIM Double NanoSim Lecteur empreintes Sous l’écran Prise Jack Non Audio 2 haut-parleurs Dolby Atmos Harman Kardon Android Android 12 – Mi UI 13 Dimensions 163,1 x 75,9 x 8,6 mm – 205 g