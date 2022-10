Xiaomi Mix Fold 2 – Découverte en vidéo de ce nouveau smartphone pliable

Nous avons eu l’occasion de prendre en main brièvement le Xioami Mix Fold 2. On vous fait découvrir le smartphone pliable en vidéo.

Le Xiaomi Mix Fold 2 est le dernier smartphone pliant du constructeur chinois. Il ne sortira pas en France mais nous avons pu le manipuler quelques instants lors du lancement des Xiaomi 12T à Munich.

Comme nous sommes toujours prêts à vous faire partager nos expériences, nous avons tourné une petite vidéo sur un coin de table. Voici notre sentiment sur ce smartphone pliable.

 

Xiaomi Mix Fold 2 – Une prise en main agréable

Dès qu’on prend en main le Mix Fold 2, on est immédiatement surpris par sa finesse. Le corps du smartphone, sans prendre en compte l’appareil, ne mesure que 11,4mm quand il est fermé. Cette prouesse est rendue possible grâce à sa mini charnière.

Sa petite taille permet de fermer l’écran pliable sans laisser d’espace entre les deux parties du smartphone. Il est très agréable à manipuler. Cette charnière a également la particularité d’être moins ferme que celle d’un Samsung Galaxy Z Fold4.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, il s’ouvre facilement d’une seule main. Cette souplesse a un prix. La charnière en forme de goutte d’eau du smartphone de Xiaomi ne possède pas de position intermédiaire. Le smartphone s’utilise uniquement en mode ouvert ou fermé.

C’est assez déroutant. Le Mix Fold 2 est dépourvu d’un mode Flex comme le Z Fold4.

Un écran pliable et un grand écran extérieur

Avec ses deux grands écrans, le Xiaomi Mix Fold 2 entre en concurrence directe avec le Samsung Galaxy Z Fold4.

Commençons par celui situé à l’extérieur. Cet écran de 6,56 pouces est basé sur une technologie AMOLED classique mais il est tout aussi intéressant que l’écran pliable. Xiaomi a eu la bonne idée de choisir une dalle avec un ratio 21:9. Elle est moins étroite que sur un Z Fold4 par exemple.

Le format de cet écran donne le sentiment de consulter un smartphone à part entière quand il est fermé. Le gain d’espace est appréciable et on se sent tout de suite plus à l’aise pour l’utiliser. La tentation de passer sur l’écran pliable à chaque notification est moins grande.

Lorsqu’on ouvre le Xiaomi Mix Fold 2, il laisse apparaître un écran pliable OLED de 8,02mm. On passe dans une autre dimension pour jouer, regarder des vidéos ou travailler.

C’est un peu la malédiction des écrans pliables et le Mix Fold 2 n’y échappe pas. La pliure au centre de l’écran est présente mais à sa décharge elle est peu visible. On ne la ressent pas trop sous les doigts mais il faut voir sur la durée si elle ne devient pas plus marquée.

Au final, nous avons pris en main le Xiaomi Mix Fold 2 quelques minutes et il est difficile de se faire une idée précise mais il nous a laissé une bonne première impression. Vendu environ 1500€ en Chine, nous le verrons peut-être arriver un jour en France lorsque le marché sera plus étoffé.