Xiaomi a vendu 190 millions de smartphones en 2021 - IDBOOX

Xiaomi a publié ses chiffres de ventes pour 2021. Elle a vendu 190 millions de smartphones dans le monde l’année dernière.

Xiaomi peut avoir le sourire. La compagnie chinoise remporte un vif succès à travers le monde. Selon ses derniers résultats financiers, elle a enregistré près de 47 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021 et un bénéfice net de 3,1 milliards. Cela représente des hausses respectives de 33,5% et 69,5% par rapport à la même période l’année dernière.

Ses ventes de smartphones ont progressé de 30% par rapport à 2020. Xiaomi a comptabilisé 190,3 millions d’appareils vendus. Le constructeur s’est emparé de 14,1% de part de marché. L’ensemble des revenus de la branche smartphone totalise 29,8 milliards d’euros, soit une hausse de 37,2%.

Ce résultat lui a permis de grimper dans le top des plus gros vendeurs de smartphones. Elle est même dans le top 5 sur 62 marchés dans le monde et numéro 1 sur 14 marchés en terme de PDM.

Le poids de ses ventes à l’étranger pèse de plus en plus lourd. Ses revenus en dehors de Chine représentent 23,2 milliards€. Une progression de 33,7% par rapport à 2020. Sa part de marché en Europe est de 16,8% en 2021 pour les ventes de smartphones via des opérateurs.

Xiaomi est réputée pour ses smartphones au très bon rapport qualité / prix comme le Redmi Note 11. Ses modèles premium se sont également très bien vendus. Il s’en est écoulé 24 millions d’unités soit une progression de 160% comparé à 2020. Ils représentent 13% de ses ventes totales.

Le Xiaomi 11 Pro a trouvé son public et le Xiaomi 12 Pro devrait faire encore mieux. Il faut préciser que tous les smartphones de plus de 300€ entrent dans cette catégorie.