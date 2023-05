Poco F5 Pro Test – La puissance d’un grand pour moins de 600€

Le Poco F5 Pro possède une fiche technique très prometteuse. On vous dit ce qu’il en est dans la réalité dans notre test.

Les smartphones Poco sont des incontournables du segment milieu de gamme. Sorti début mai 2023, le Poco F5 Pro est le nouveau représentant de la gamme. Xiaomi a poussé les curseurs un peu plus loin.

Vendu à partir de 579€, le F5 Pro possède des caractéristiques techniques solides qui font de lui le successeur du Poco F4 GT. La passation est-elle réussie ? On vous donne la réponse dans notre test non sponsorisé.

Poco F5 Pro – Design et ergonomie

Le design du Poco F5 Pro reste conforme à celui de ses prédécesseurs. Il n’a rien d’extravagant ou de tape à l’œil. Xiaomi mise plutôt sur des finitions soignées et raffinées.

Le smartphone annonce tout de suite la couleur avec une dalle de 6,67 pouces entourée d’un cadre fin. Elle recouvre 93,4% de la face avant du smartphone.

Le Poco F5 Pro existe en noir et en blanc. Nous avons reçu la version noire. La coque arrière est parcourue sur les côtés par deux bandes striées. L’ensemble rappelle les pneus d’une voiture symbolisant puissance et vitesse.

Malheureusement cette coque en plastique lisse et brillante marque énormément les traces de doigts. On passe son temps à l’essuyer. La forme du module photo coupée en biseau lui offre une bonne stabilité quand il est posé à plat.

Concernant son format, le Poco F5 Pro est un smartphone taille XL. Son énorme écran est logé dans un châssis de 163 x 75,5 x 8,6mm. Vous aurez du mal à parcourir la dalle avec le pouce. C’est le même constat si vous souhaitez l’utiliser d’une main. C’est mission impossible.

D’autant plus qu’il pèse 204g. Son poids se fait vite sentir. Il s’avère tout de même agréable à manipuler grâce à des bords très incurvés à l’arrière. Le lecteur d‘empreintes sous l’écran tombe naturellement sous le doigt et se montre réactif.

Un écran splendide

Xiaomi a été généreux avec le Poco F5 Pro. Le smartphone arbore une dalle AMOLED de 6,67 pouces. Elle affiche une résolution de WQHD+ (3200 x 1440 pixels). C’est assez rare dans cette gamme d’appareils.

La qualité est également au rendez-vous. Les couleurs sont éclatantes et les contrastes élevés. Si le réglage des couleurs ne vous convient pas vous pourrez toujours les modifier dans l’interface grâce à une panoplie complète d’options. Il faut également préciser que cette dalle est compatible Dolby Vision et HDR10+.

Le taux de rafraichissement monte jusqu’à 120Hz. L’interface propose un mode automatique qui adapte le niveau en fonction du contenu pour économiser de la batterie. Dommage que cette dalle ne soit pas LTPO et ne descende pas sous les 60Hz.

Vous pourrez prendre des bains de soleil avec votre Poco F5 Pro. La luminosité de l’écran est de 1000 nits et Xiaomi annonce des pics à 1400nits. Il reste parfaitement lisible même en plein soleil.

A l’opposé le Poco F5 Pro prend soin de vos yeux si vous avez l’habitude de regarder votre smartphone dans le noir. Il détecte la luminosité ambiante en temps réel et ajuste la luminosité de l’écran avec précision en fonction de l’environnement. Grâce à la gradation PWM (Pulse With Modulation) à 1920 Hz et à sa technologie SGS Low Blue Light Ex, il ne fatigue pas les yeux.

Des performances de compétition

Le Poco F5 Pro ne manque pas de puissance. Un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a été placé aux commandes. Il est accompagné de 8Go de RAM DDR5 et de 256Go de stockage en UFS 3.1. Il existe aussi une version 12/512Go.

Pour gagner encore plus en puissance, il est possible d’ajouter de 3 à 7Go de RAM 3.0. Avec une telle configuration, le Poco F5 Pro avale tout ce que vous lui donnez.

Le smartphone ne craint aucun jeu vidéo même les plus gourmands. Genshin Impact qui fait figure d’exemple en la matière se lance avec des graphismes et une fréquence d’image paramétrés sur le niveau moyen. Vous pouvez pousser la qualité des graphismes sur le niveau élevé sans ressentir de ralentissement.

Le système de refroidissement est efficace. Une légère sensation de chaleur apparaît après une heure de jeu mais rien de gênant.

Le Poco F5 Pro assure également sur la partie sonore. Il intègre deux vrais haut-parleurs. Ils sont équilibrés. Ils diffusent un son clair et puissant.

Une autonomie au-dessus de la moyenne

Une confortable batterie de 5160mAh alimente le Poco F5 Pro. Elle lui confère une autonomie d’environ 1,5 jour. Si vous n’êtes pas joueur, vous pouvez même espérer aller au-delà.

Une partie de 30 minutes de Genshin Impact avec l’écran en FullHD+ et avec les réglages indiqués plus haut consomment 7% de batterie. Ce résultat est dans la moyenne.

La batterie est compatible ave la recharge rapide 67W. Xiaomi annonce une recharge en 48 minutes mais nous sommes au-delà. Nous avons fait le test sur un smartphone éteint à 0%. Il s’est rechargé à 100% en 56 minutes. Ne vous posez pas la question, le chargeur est fourni dans la boite.

La batterie accepte aussi la recharge sans fil 30W. 32 minutes sont nécessaires pour récupérer 50% d’énergie.

Un triple appareil photo

Le Poco F5 Pro embraque une triple caméra à l’arrière. Cet appareil photo se compose d’un capteur principal de 64MP, d’un ultra grand-angle de 8MP et d’un objectif Macro de 2MP. Le capteur principal restitue des clichés en 16MP ou 64MP.

Mis à part le niveau de détails, la colorimétrie ne varie pas. Les teintes sont légèrement réhaussées pour flatter la rétine. On s’en aperçoit plus particulièrement sur lorsqu’on prend des photos de nature. La verdure adopte un ton presque acidulé.

Ca n’est pas automatique mais l’algorithme a parfois tendance à recouvrir la photo d’un léger voile jaune.

L’appareil photo dispose d’un zoom X2 à X10. En l’absence d’un zoom optique, au-delà d’un grossissement X2 la perte de détail est trop importante pour que les photos soient utilisables en dehors de l’écran du smartphone.

Les portraits et la photo de nuit

Le Poco F5 Pro est doué pour les portraits. Il ne déçoit pas même dans les situations les plus complexes. Vous pouvez voir le résultat sur ce double portrait avec une forte lumière et un fond très sombre. Le détourage est propre et précis. L’appareil photo a même réussi à rehausser la luminosité de l’arrière-plan en lui appliquant un effet Bokeh appuyé. Il ne déçoit pas non plus lorsque la lumière est plus tamisée.

L’ultra grand-angle est assez anecdotique. Les couleurs sont plus ternes qu’avec le capteur principal. Le capteur perd aussi pied dès qu’il se retrouve avec une forte luminosité. Le résultat devient vite surexposé. On note également de fortes déformations sur les côtés.

L’objectif Macro est anecdotique. Il faut vraiment tâtonner avec la distance pour obtenir une photo nette.

Le mode nuit fait preuve d’une bonne gestion de la luminosité. L’algorithme augmente l’éclairage de la scène sans en abuser. Il ne trahit pas non plus les couleurs qui restent proches de ce que vous voyez. Le rendu reste naturel. Le seul bémol concerne la finesse des clichés.

En supprimant le bruit, l’algorithme emporte aussi une grande partie des détails. Cela saute aux yeux dès qu’on zoome dans la photo.

On termine avec la vidéo. Le Poco F5 Pro enregistre en 4K en 30ims ou 60ims mais aussi en 8K en 24ims.

Ce qu’on en pense

Le Poco F5 Pro se positionne comme un smartphone à faible coût calibré pour le gaming. Son écran AMOLED ultra lumineux et son processeur puissant satisferont les joueurs exigeants qui ne veulent pas débourser 1000€.

Au-delà de ses performances pures, le Poco F5 Pro est un smartphone équilibré. Si son appareil photo est perfectible, il fournit tout de même une prestation plus qu’honorable de jour et de nuit.

Le Poco F5 Pro reste fidèle à l’ADN de la marque avec une expérience polyvalente, de la puissance et un bon rapport qualité/prix. Le Poco F5 Pro 8/256 Go est à vendu à 579,90 €. C’est une bonne affaire pour un smartphone taillé pour le jeu.

Poco F5 Pro – La fiche technique complète