Test Oppo Find X9 Ultra : Le meilleur smartphone photo de 2026 ?

J’ai testé l’Oppo Find X9 Ultra avec son appareil photo Hasselblad hors normes. Je vous dis ce que j’en pense.
L’Oppo Find X9 Ultra fait partie de ce qu’on pourrait appeler les super-smartphones. Au-delà de ses caractéristiques techniques haut de gamme, il se distingue par un appareil photo hors normes.
Avec lui, Oppo ambitionne de redéfinir la photo sur smartphone. Il embarque un appareil photo Hasselblad qui impressionne sur le papier.
Qu’en est-il dans la réalité ? L’Oppo Find X9 Ultra réussit-il à écraser la concurrence ? (Test non sponsorisé). Suivez ce lien pour l’acheter ou cliquez ici.
Oppo Find X9 Ultra – Design
La couleur orange est à la mode. Comme nombre de ses camarades, le Find X9 Ultra joue la carte d’une coque mate orange avec un cadre en métal brossé. Petite subtilité, cette coque laisse apparaître le motif d’une vague quand on la fait jouer à la lumière.
Oppo propose également une version en similicuir qui imite l’apparence d’un appareil photo Hasselblad. D’ailleurs, les yeux sont inexorablement attirés vers cette caméra démesurée. Elle occupe plus d’un tiers du dos de l’appareil et dépasse de plus de 5 mm de la coque.
J’avais sous la main le Galaxy A57 et vous pouvez voir sur la photo qu’il n’atteint presque pas les 6,9 mm du smartphone de Samsung. Il fait sérieusement grimper l’épaisseur annoncée du smartphone d’Oppo. La coque mesure seulement 8,65 mm, mais elle frôle 1,4 cm quand on additionne les deux.
Avec cinq capteurs photo dont un zoom optique x10, ce module photo Hasselblad aurait pu être beaucoup plus gros.
Ergonomie
Le Find X9 Ultra ne passera pas inaperçu dans la poche de votre pantalon. C’est le même constat avec son poids. Le Find X9 Ultra pèse 235 g et la majorité du poids se situe dans l’appareil photo. Je vous recommande de le prendre à deux mains pour compenser le déséquilibre.
Heureusement, sa coque lisse ne glisse pas et assure une tenue ferme. Elle a aussi l’avantage de ne pas marquer les traces de doigts.
Le smartphone est certifié IP68 et IP69. Il ne va pas jusqu’à la norme IP69K pour résister aux jets à haute pression, mais il peut tout de même être immergé dans l’eau sans crainte. Son écran Splash Touch reste opérationnel même avec les doigts mouillés.
Sur la tranche gauche de l’appareil se trouve le bouton Snap Key. Personnalisable, il permet d’enregistrer l’écran dans Mind Space, de lancer l’appareil photo, de traduire, d’allumer la lampe torche, de désactiver le son, etc.
Ces actions sont prédéfinies et vous ne pouvez pas lui attribuer l’application que vous souhaitez. Le Find X9 Ultra accueille un deuxième bouton sur la tranche droite dédié à l’appareil photo. Sensible à la pression, il active la caméra, zoome, etc.
L’écran
Le Find X9 Ultra parade avec un écran de 6,82 pouces entouré de bords fins et symétriques de 1,4 mm. Cette dalle OLED affiche une résolution de 3168 x 1440 pixels. La dalle est protégée par du verre Gorilla Glass Victus 2.
Elle repose sur une technologie LTPO avec un taux de rafraîchissement qui varie entre 1 Hz et 144 Hz.
La majorité des écrans LTPO s’arrêtent généralement à 120 Hz. Avec cette, amplitude Oppo veut aussi s’adresser aux joueurs.
La luminosité ne dépasse pas 1800 nits avec des pics de 3600 nits. Je m’attendais à plus de la part d’un smartphone d’un tel standing. La luminosité est suffisante pour déchiffrer l’écran en extérieur, mais un peu de rab aurait été le bienvenu pour une utilisation en plein soleil.
L’écran du Find X9 Ultra sait s’adapter à toutes les situations. Pour les adeptes du visionnage d’un film dans le noir, l’écran baisse sa luminosité jusqu’à 1 nit. C’est moins agressif pour les yeux.
À ce sujet, l’interface propose plusieurs options pour garantir le confort des yeux dont deux innovantes. La première surveille la distance de visionnage et la deuxième détecte la sécheresse oculaire.
La qualité de la dalle ne déçoit pas. Les couleurs sont bien calibrées avec un DCI-P3 de 100 %. L’écran est compatible Dolby Vision et HDR Vivid.
Les performances
Oppo se tourne vers le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour donner toute la puissance nécessaire à son Find X9 Ultra. Il est accompagné de 12 Go de RAM LPDDR5X dans sa version 512 Go de stockage en UFS 4.1 et de 16 Go pour le modèle 1 To.
Rien ne résiste à cette configuration. L’Oppo Find X9 Ultra développe assez de puissance pour filmer en 8K à 30 fps ou en 4K à 120 fps.
Il avale également les plus gros jeux vidéo 3D sans broncher. Il fait tourner sans problème Genshin Impact avec des graphismes au maximum et une fréquence d’image à 60 fps.
Le jeu reste fluide en toute circonstance. Il se paye même le luxe de très peu chauffer grâce à une chambre à vapeur qui garantit une dissipation efficace de la chaleur.
Les fonctionnalités IA
Oppo a fait un vrai effort sur l’interface qui devient beaucoup plus fluide et ergonomique. Il lui reste encore du travail sur la partie intelligence artificielle. Le Find X9 Ultra ne manque pas de fonctionnalités IA, mais on trouve les mêmes chez les concurrents.
Ce n’est pas inhérent au smartphone, mais Oppo aurait besoin de quelque chose de vraiment différenciant.
Le bouton Snap Key sur la tranche gauche donne accès à l’espace Mind Space pour y enregistrer toutes vos réflexions, vos photos ou vos textes. Une fonctionnalité Résumé IA synthétise ce que vous avez enregistré et les lie avec d’autres souvenirs par thématique ou autre.
L’interface accueille également les fonctionnalités IA habituelles pour écrire, traduire ou retranscrire.
Deux outils IA sortent du lot. Le premier permet de traduire le menu d’un restaurant. Il identifie les ingrédients et affiche le visuel du plat correspondant. Ça peut être utile à l’étranger à condition d’avoir une connexion. La deuxième est une IA pour gérer vos finances.
Oppo a également ajouté le support natif de Quick Share vers les appareils Apple.
L’autonomie
Le Find X9 Ultra peut dire merci à la technologie silicium-carbone. Le smartphone s’appuie sur une généreuse batterie de 7050 mAh. C’est une belle prouesse de la part d’Oppo compte tenu de l’épaisseur de son smartphone.
Le Find X9 Ultra gère particulièrement bien la consommation d’énergie. Cette batterie lui confère une autonomie de deux jours, voire plus avec un usage classique. À titre d’exemple, j’ai joué les paparazzis pendant une fête.
J’ai matraqué l’appareil pendant plusieurs heures avec d’innombrables photos et vidéos. Habituellement, cette activité est particulièrement énergivore sur smartphone.
Le Oppo Find X9 Ultra a résisté sans problème. Il restait suffisamment de batterie pour faire un montage vidéo. Il a terminé la journée avec 10 % de batterie.
Dans un domaine plus classique, une partie de 20 minutes de Genshin Impact consomme 5 % de batterie dans les conditions mentionnées plus haut.
La batterie est compatible avec la recharge SuperVooc 100W. Il faut patienter 55 minutes pour qu’elle passe de 0 à 100 %. Il supporte aussi la recharge sans fil 50W.
La photo
L’Oppo Find X9 Ultra vise le titre de roi de la photo sur smartphone. Oppo n’a pas hésité à mettre les moyens pour parvenir à ses fins.
Le Find X9 Ultra arbore un monstrueux appareil photo qui rassemble cinq capteurs. Le constructeur a confié les rênes à Hasselblad.
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Le capteur principal : Sony LYT-901 200MP, 1/1.12”, 23mm, f/1.5 avec OIS
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L’ultra grand-angle : Sony LYT-600 50MP, 1/1.95’’, 14mm, f/2.0 avec autofocus
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Téléobjectif x3 : OmniVision OV52A 200MP, 1/1.28”, 70mm, Périscope f/2.2 avec OIS, 15cm focus minimum
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Téléobjectif x10 : Samsung JNL 50MP, 1/2.75’’, 230mm, Quintuple Prism Reflection Periscope, f/3.5 Sensor Shift, OIS
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Capteur couleur : 3.2M Multispectral Pixels, BSI Sensor, 95° FOV, f/2.4
À quelques minutes de clore ce test, le Find X9 Ultra a reçu une mise à jour. Elle apporte des améliorations notamment au niveau du zoom et d’autres modes photo.
Les photos de jour
Le capteur principal capture des clichés avec un niveau de détails impressionnant. Sur les photos ci-dessous par exemple, on distingue avec précision chaque imperfection de la pierre des bâtiments. Les photos conservent une bonne netteté même lorsqu’on les agrandit à 100 %.
Le Find X9 Ultra met l’accent sur la luminosité sans pour autant brûler les photos. Le capteur laisse entrer un maximum de lumière. Il accentue la visibilité des zones sombres. On distingue par exemple les branches et les feuilles dans les fourrés sur cette photo.
Les algorithmes ne tombent pas dans l’outrance et s’adaptent à la luminosité ambiante. Ciel blanc ou bleu azur, le Find X9 Ultra sait gérer.
Après la mise à jour, j’ai constaté une amélioration de l’appareil photo dans certaines conditions, notamment pour les photos en contre-jour. Si le résultat n’est pas encore parfait, l’appareil gère mieux les contre-jours. Sur la photo ci-dessous, le sujet n’est plus plongé dans la pénombre.
Les couleurs peuvent parfois paraître un peu sages. Hasselblad et Oppo ont opté pour un registre naturel. L’aspect peut être déconcertant par rapport aux teintes très vitaminées qu’on a l’habitude de voir sur smartphone.
Avec ce traitement, Oppo cherche à reproduire l’expérience d’un appareil photo Hasselblad. Le rendu des photos est donc plus proche de celui d’un appareil photo de la marque que de celui d’un smartphone.
Le zoom
Hasselblad remasterise un capteur 50MP Samsung pour le transformer en un téléobjectif x10 avec quintuple prisme pour le faire rentrer dans un appareil photo.
Grâce à lui, l’Oppo Find X9 Ultra dispose d’un zoom optique x10 qui correspond à une focale de 230 mm. Les zooms x2 (47mm), x3 (70mm), x6 (139mm) sont nets et précis.
Le zoom optique x10 est à la hauteur. Il conserve une parfaite homogénéité des couleurs et de la luminosité par rapport au capteur principal. Concernant la précision des photos, la différence avec un téléobjectif classique saute aux yeux.
Les deux photos suivantes ont été prises avec un zoom X10 et X20.
Avec une scène de vie plus complexe, le Find X9 Ultra surprend par la finesse de ses clichés au premier comme au second plan sur les photos. L’écorce des arbres ou les visages des personnes sont parfaitement nets.
L’IA vient tout de même donner un petit coup de pouce à ce zoom X10 pour affiner certaines zones plus éloignées.
Ce téléobjectif promet également des zooms x20 sans perte de qualité. Dans ce cas, l’IA prend le relais et effectue un gros travail pour reconstituer les détails. Le résultat est une nouvelle fois impressionnant.
La texture et les imperfections de la pierre sur la sculpture sont parfaitement visibles.
Vous pouvez constater par vous-même les différents niveaux de zoom X2 à X120 dans les trois galeries ci-dessous.
L’appareil photo ne s’arrête pas au zoom x10 ou x20. Il effectue des grossissements x30, x60 ou x120.
Le Find X9 Ultra confie le travail à l’IA pour ces niveaux de zoom très éloignés. Le résultat est variable en fonction du sujet et de la distance. I lest dans l’ensemble au dessus de la moyenne des autres smartphones.
Vous pouvez voir que le résultat est parfaitement exploitable avec les sculptures du fronton du Panthéon.
Je vous laisse admirer la puissance du zoom x30, x60 et x120 avec la photo de la Lune en plein jour.
Je décerne également une mention spéciale à la stabilisation de l’appareil photo. Je n’ai eu aucun mal à fixer immobiliser l’objectif sans poser le smartphone pour avoir une photo nette même avec un grossissement x120.
Les portraits
L’Oppo Find X9 Ultra s’affirme comme un véritable ténor des portraits. Le smartphone fait preuve d’une précision d’horloger pour les détourages. Hasselblad a mis au point un algorithme qui traite la moindre mèche de cheveux pour l’isoler de l’arrière-plan.
Il réussit à détourer les cheveux sans avoir recours à la technique de la zone de flou progressif. Les personnes semblent littéralement se détacher de l’arrière-plan.
Le capteur True Color entre également en action pour garantir des tonalités de peau naturelles et une bonne luminosité.
Le mode portrait bénéficie également du zoom de l’appareil photo. Il est possible d’effectuer des portraits avec des focales adaptées à tous les scénarios : 47mm, 70mm, 130mm, 230mm. Les portraits sont d’une intensité forte.
L’ultra grand-angle
L’ultra grand-angle se montre à la hauteur de ses petits camarades. Il reproduit un traitement colorimétrique proche de celui du capteur principal.
Pour le reste, le résultat est variable en fonction de la scène. Le sentiment d’aspiration au centre demeure limité, mais l’appareil photo peine parfois à contenir les distorsions sur les côtés. Vous pouvez constater la différence sur les deux photos.
Les photos de nuit
Le smartphone Find X9 Ultra excelle dans les photos de nuit. Comme pour les photos de jour, le capteur fait entrer un maximum de lumière. L’appareil photo pousse la luminosité sans forcer pour révéler les détails. Les algorithmes font disparaître le bruit tout en garantissant une parfaite netteté du rendu des photos.
Autre point fort, l’appareil photo respecte les couleurs et l’ambiance générale de la scène que vous avez sous les yeux. Encore une fois, le traitement Hasselblad privilégie le naturel au détriment des couleurs vives et saturées.
Je vous laisse apprécier la qualité du zoom avec le mode nuit. Les photos se passent de commentaires.
Dernier bon point en faveur du Find X9 Ultra, il dompte sans effort les éclairages urbains en minimisant les halos lumineux.
Oppo Find X9 Ultra – Ce que j’en pense
Cette collaboration poussée entre Oppo et Hasselblad est une vraie réussite. Le Find X9 Ultra donne l’impression de tenir entre les mains un appareil photo pro avec le rendu Hasselblad. Le Find X9 Ultra s’impose comme un maître de la photo et il écrase sans mal la concurrence.
À mon sens, il offre une solution plus équilibrée et un rendu plus réaliste que son concurrent direct, le Xiaomi 17 Ultra.
Son zoom optique x10 innovant change la donne pour les photos à longue distance. Au-delà de son zoom impressionnant, le Find X9 Ultra surprend également par la qualité de ses photos de nuit et ses portraits.
Le Find X9 Ultra joue dans la cour des très grands avec un appareil photo polyvalent et puissant. Le smartphone d’Oppo ne se résume pas à ses capacités photo. Le constructeur nous livre un smartphone équilibré de haute volée.
Écran, performances, autonomie, recharge, il coche toutes les cases. Le Find X9 Ultra mérite, sans exagérer, son qualificatif de super smartphone à tous les niveaux.
Il reste la question de son prix élevé qui peut être un frein. L’Oppo Find X9 Ultra est disponible au prix de 1699,90 €. Vous pouvez l’acheter en précommande dès le 21 avril. Vous bénéficiez d’un bonus reprise de 200 € et le pack photo Hasselblad d’une valeur de 599.90€ est offert.
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Oppo Find X9 Ultra – La fiche technique complète
|Oppo Find X9 Ultra
|Ecran
|6,82 pouces AMOLED (1Hz – 144Hz) – Gorilla Glass Victus
|Définition
|3168 x 1440 pixels (510ppi) – 3600 nits Dolby Vision, HDR Vivid
|Processeur
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
|RAM
|12 / 16 Go DDR5X
|Stockage
|512 Go / 1To UFS 4.1
|Mises à jour
|5 ans OS et 6 ans sécurité
|Caméras arrières
|Sony LYT-901 200MP, 1/1.12”, 23mm, f/1.5 avec OIS
UGA : Sony LYT-600 50MP, 1/1.95’’, 14mm, f/2.0 avec autofocus
Téléobjectif X3 : OmniVision OV52A 200MP, 1/1.28”, 70mm, Periscope f/2.2 avec OIS, 15cm focus minimum
Téléobjectif X10 : Samsung JNL 50MP, 1/2.75’’, 230mm, Quintuple Prism Reflection Periscope, f/3.5 Sensor Shift, IOS
True Color : 3.2M Multispectral Pixels, BSI Sensor, 95° FOV, f/2.4
Vidéo 8K/30ims
|Caméras frontales
|JN5 50 MP (f/2.4) – Vidéo 4K/30ims
|Etanchéité
|IP68 et IP 69
|Batterie
|7050 mAh
|Vitesse de charge
|Filaire SuperVooc 100W, sans fil 50W
|SIM
|Oui (Nano SIM / eSIM)
|Lecteur empreintes
|Sous l’écran Ultrasonic
|Connectivité
|Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC
|Audio
|Haut-parleurs stéréo
|OS
|Android 16 – Color OS 16
|Dimensions / poids
|163,16 x 76,97 x 8,65 mm – 235 g