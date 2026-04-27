De l’écran à la liseuse, quand les adaptations de livres en films boostent les ventes

Rakuten Kobo s’intéresse à une tendance forte, la symbiose entre les succès audiovisuels et le marché de l’édition.
Loin de remplacer la lecture, les films et séries agissent désormais comme de puissants catalyseurs de ventes.
Découvrez aussi l’étude sur les livres adaptés au cinéma et au streaming ici.
L’effet Monte-Cristo et le boom des classiques
Le triomphe en salles du film Le Comte de Monte-Cristo illustre parfaitement ce phénomène. Selon une étude interne de Rakuten Kobo, les ventes du roman d’Alexandre Dumas ont bondi de +511 % suite à sa sortie au cinéma. Une tendance qui ne se limite pas aux classiques, puisque les plateformes de streaming créent des envolées spectaculaires sur une grande diversité de genres.
Les chiffres clés de la plateforme Kobo
L’étude Kobo révèle des augmentations de ventes massives entre le mois précédant la sortie à l’écran et le mois de diffusion :
–The Summer I Turned Pretty (Jenny Han) : +1125 % (Tome 1), +147 % (Tome 2) et +540 % (Tome 3).
-La Chronique des Bridgerton – Benedict (Julia Quinn) : +626 %.
–A Good Girl’s Guide to Murder (Holly Jackson) : +540 %.
–Dune (Frank Herbert) : +513 % pour le premier tome et +376 % pour Le Messie de Dune.
-La Petite Dernière (Fatima Daas) : +208 %.
–His & Hers (Lui et Moi) (Alice Feeney) : 148 %.
–Les Hauts de Hurle-Vent (Emily Brontë) : 78 %.
On lit après avoir regardé
Les adaptations ne se contentent plus de transposer une histoire ; elles prolongent son impact culturel. Ce comportement des lecteurs repose sur 3 piliers.
Tout d’abord, l’envie de prolonger l’expérience narrative après le générique.
Vient ensuite, la curiosité de confronter l’œuvre originale à sa version filmée.
Enfin, le plaisir de découvrir les détails et nuances absents à l’écran sont importants.
En devenant une véritable porte d’entrée vers la lecture, l’audiovisuel permet à Rakuten Kobo de toucher un public nouveau. Cela prouve que l’écran et le papier (ou le numérique) sont désormais les deux faces d’une même passion pour le récit.