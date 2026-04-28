L’IA Claude propose un connecteur Audible qui interagit avec vos livres audio

On connaissait Claude comme l’assistant idéal pour rédiger des emails ou analyser des fichiers Excel.
Mais avec l’arrivée des “Connecteurs pour la vie quotidienne”, l’IA d’Anthropic sort du bureau pour s’installer dans vos écouteurs.
Le pont entre Claude et Audible, la plateforme de livres audio, est désormais une réalité, et voici pourquoi c’est intéressant.
C’est quoi un « connecteur » Claude ?
C’est une fonctionnalité qui permet à Claude de communiquer directement avec vos applications préférées.
Au lieu de faire des copier-coller interminables, vous autorisez Claude à “discuter” avec l’application pour récupérer des informations ou effectuer des actions à votre place.
Focus sur Audible : votre bibliothèque devient intelligente
L’intégration avec Audible ne se contente pas de lister vos livres ; elle transforme votre façon de consommer du contenu audio :
1. La fin du “C’était quoi déjà ?” : Vous pouvez demander à Claude de retrouver un passage spécifique ou de résumer les points clés d’un livre audio que vous venez de finir. Claude accède à votre catalogue et vous aide à synthétiser vos écoutes.
2. Des recommandations ultra-personnalisées : “Claude, j’ai adoré l’aspect psychologique de tel livre sur Audible, trouve-moi quelque chose de similaire mais plus court pour mon trajet de demain.” L’IA analyse vos goûts réels pour vous suggérer votre prochaine pépite.
3. Exploitez vos notes : Si vous utilisez la fonction de signets, Claude peut les compiler pour vous créer une fiche de lecture structurée en quelques secondes.
Comment l’activer ?
C’est très simple et cela se passe dans vos réglages.
-Allez dans vos Paramètres sur Claude.ai.
– Cherchez l’onglet Connecteurs.
-Sélectionnez Audible et suivez les étapes d’authentification.
Que ce soit pour organiser vos prochaines vacances avec TripAdvisor, commander un Uber ou gérer votre bibliothèque Audible, Claude devient un véritable assistant personnel.
Le futur de l’audio est là : n’écoutez plus seulement vos livres, discutez avec eux !
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