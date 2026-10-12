Apple AirPods 5 – La baisse de prix qu’on n’attendait pas

Le prix des fameux écouteurs Apple AirPods 5 baisse par surprise, mais seulement pendant une période limitée. Profitez-en vite.
Entendez cette douce musique. C’est le chant de la baisse de prix des Apple AirPods 5.
Les derniers écouteurs d’Apple avec réduction de bruit active (ANC) et boîtier USB-C sont à 119 € au lieu de 149 € jusqu’au 15/10/2026.
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Cette remise est également valable sur le modèle à recharge par induction. Les AirPods 5 MagSafe sont à 139 € au lieu de 169 €.
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Apple AirPods 5 avec ANC – LeS points forts
- L’ANC se révèle plus perfomant grâce à une meilleure gestion algorithmique, la réduction de bruit est jusqu’à 50 % plus performante que sur la génération précédente, particulièrement efficace pour atténuer les bruits de fond continus (transports, ronronnement de ventilation, circulation).
- Ils offrent une signature sonore plus équilibrée. Les basses sont plus profondes et plus naturelles sans étouffer les médiums.
- Le mode transparence est d’une grande fluidité avec la retransmission des sons environnants et des voix reste l’une des plus naturelles du marché sur ce type de format.
- Les AirPods 5 changent de format pour devenir non-intrusifs et encore plus confortables. Ils s’adressent aux personnes qui ne supportent pas les embouts en silicone intrusifs des modèles “In-Ear”.
- Contrôle du volume par glissement se fait désormais. Les commandes tactiles sur la tige permettent d’ajuster le volume directement d’un simple balayage (disponible sur la déclinaison supérieure/boîtier MagSafe).
- Certifiés IP57, les écouteurs et le boîtier bénéficient désormais d’une meilleure résistance à la poussière, à l’eau et à la transpiration.
- Le boîtier intègre un haut-parleur dédié pour émettre un signal sonore lors des recherches via l’application Localiser (Find My).
- La recharge sans fil apparaît sur la version 169 €. Compatible MagSafe, Qi et avec le galet de charge de l’Apple Watch.
- Les microphones et l’isolation de la voix éliminent efficacement les bruits ventés et ambiants lors des appels.