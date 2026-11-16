Honor Magic 9 Pro Max : Honor met Hollywood dans votre poche !

Le Honor Magic 9 Pro Max est arrivé à la rédaction et ce n’est pas un import chinois. C’est la version officielle qui sortira bientôt en France.
Les tests sont encore sous embargo. Ça me laisse le temps de me familiariser avec la bête. En attendant mon test complet, je vous donne mes premières impressions.
Je peux déjà vous dire sans trop en dévoiler qu’il s’annonce comme une vraie tuerie en photo et surtout en vidéo.
Honor Magic 9 Pro Max et ARRI – Un triple capteur 200 MP taillé pour le cinéma
Vous aurez remarqué le logo ARRI sur le module photo. C’est la référence absolue du cinéma en matière de caméras. Elles servent à tourner la majorité des films nommés aux Oscars ! Honor s’associe avec ARRI pour vous donner les clés pour Hollywood.
Le Honor Magic 9 Pro Max arbore un appareil photo au look ARRI qui s’inspire des trois optiques de la première caméra de la marque. Il embarque un capteur principal 200 MP (1/1.28’’ – f/1.57), doublé d’un téléobjectif 200 MP x3,5 (1/1.4’’ – f/2.6).
Ils sont tous les deux certifiés CIPA 8.0. Ce niveau de stabilisation n’a encore jamais été atteint sur smartphone. Un ultra grand-angle de 50 MP vient compléter ce trio (f/2.0). L’expertise ARRI intervient principalement sur la vidéo.
Vidéo LogC3 et 87 looks ARRI : l’étalonnage professionnel
Le Magic 9 Pro Max offre la possibilité de filmer en LogC3 si vous le souhaitez et c’est là que ça devient intéressant. Ça sert à quoi ? Le smartphone va enregistrer avec des couleurs neutres, limite fades, pour que vous puissiez ensuite appliquer les styles ARRI comme un vrai professionnel.
L’opération se fait en temps réel pendant que vous captez grâce à la puce d’imagerie Honor H1.
Noir et blanc, vintage, esthétique, clair, rétro, éclatant, pastel, automnal, nocturne, nostalgique, vous avez le choix entre 9 thèmes et 87 looks ARRI qui vont transformer l’image selon les recommandations et les exigences d’ARRI. C’est comme si vous changiez de pellicule ou de caméra.
Un micro directionnel de qualité cinéma en première mondiale sur smartphone
L’image n’est rien sans le son. Le Magic 9 Pro Max revendique aussi une première mondiale de ce côté-là avec le premier micro directionnel monté sur un smartphone de qualité cinéma. Il est 158 % plus précis et améliore en temps réel la distance de captation de 300 %.
Vous l’aurez compris, l’appareil photo du Honor Magic 9 Pro Max ne plaisante pas. C’est du lourd. Il passe en mode pro sur la vidéo avec la qualité ARRI mais tout en restant simple à utiliser.
Une fiche technique sans compromis
Le reste des caractéristiques du Honor Magic 9 Pro Max se révèle aussi impressionnant. Le smartphone arbore un écran LTPO de 6,8 pouces (1320 x 2868 pixels). Ses pics de luminosité peuvent atteindre 10 000 nits.
Un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 6 pilote le smartphone, accompagné de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. L’ensemble est alimenté par une confortable batterie de 7030 mAh compatible avec la recharge de 100 W et la recharge sans fil 80 W.
Le Honor Magic 9 Pro Max tourne sous Android 17 avec MagicOS 11. Honor promet 7 ans de mises à jour OS et sécurité.
Voilà ce que je pouvais vous dire dans un premier temps. Le prix et la date de sortie sont toujours sous embargo.
Avec ce Magic 9 Pro Max, Honor frappe un grand coup en démocratisant le savoir-faire cinématographique d’ARRI sur smartphone. Entre sa stabilisation hors norme, son mode vidéo professionnel et son micro directionnel inédit, le Magic 9 Pro Max a toutes les cartes en main pour s’imposer comme la nouvelle référence de la vidéo.
Rendez-vous très bientôt pour notre test complet afin de vérifier s’il tient ses promesses à tous les niveaux !
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