Le Black Friday matraque le prix du MOVA V70 Ultra Complete

Le Black Friday réduit en poussière le prix du robot aspirateur MOVA V70 Ultra Complete avec 600 € de réduction. Profitez en vite !
MOVA donne un grand coup de balai dans ses prix à l’occasion du Black Friday. Entre le 10 et le 30 novembre 2026, la star de ses robots aspirateurs est à un prix cassé.
Oubliez les corvées de ménage et retrouvez le sourire. Le MOVA V70 Ultra Complete est vendu 799 € au lieu de 1 399 € . Vous bénéficiez d’une réduction de 600 €.
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Mova V70 Ultra Complete – Les points forts
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Serpillières et brosse latérale extensibles : Ses patins de lavage peuvent se déporter latéralement (jusqu’à 17 cm) et sa brosse latérale s’allonge (jusqu’à 12 cm). Cela lui permet d’aller nettoyer activement le long des plinthes, dans les coins et sous les meubles bas sans laisser de zones mortes.
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Lidar rétractable et profil fin : Avec une hauteur contenue (autour de 8,8 cm), il se glisse aisément sous la majorité des meubles bas.
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Il intègre un système de surélévation du châssis qui lui permet de franchir des seuils de porte, des rails ou des obstacles prononcés jusqu’à 9 cm (en deux temps pour les plus hautes marches).
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Aspiration extrême : Son moteur génère une puissance d’aspiration redoutable pouvant atteindre 42 000 Pa, idéale pour extraire la poussière incrustée dans les tapis et aspirer les gros débris.
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Double brosse conçue pour éviter l’enchevêtrement des cheveux et des poils d’animaux (efficacité mesurée à plus de 99 %).
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Patins rotatifs pressurisés : Les serpillières tournent à 300 tr/min tout en exerçant une pression au sol de 15 N pour frotter efficacement les taches incrustées et les traces séchées.
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Gestion intelligente des tapis : Le robot détecte les tapis par ultrasons et peut relever ou même déposer automatiquement ses serpillères dans la station pour éviter de les mouiller.
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Station sans sac cyclone : Contrairement à la majorité des stations qui utilisent des sacs jetables, la base intègre un système de collecte de poussière cyclonique lavable (offrant jusqu’à plusieurs semaines ou mois d’autonomie “mains libres” selon l’usage), ce qui réduit les déchets et l’achat de consommables.
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Entretien thermique poussé : La station gère le lavage des serpillères à l’eau chaude, une stérilisation de la planche de lavage à 100 °C, et un séchage à l’air chaud (70 °C) pour éliminer bactéries et mauvaises odeurs.
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Option d’alimentation en eau : Il est possible d’y raccorder un kit optionnel de remplissage/vidange automatique en eau directement sur la plomberie du logement.
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Évitement d’obstacles sophistiqué : Équipé d’une intelligence artificielle capable de reconnaître plus de 300 types d’objets au sol (câbles, chaussures, etc.), ainsi qu’un mode spécialisé pour détecter et contourner les déjections d’animaux domestiques en toute sécurité.
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Batterie longue durée 6 400 mAh