Nintendo Switch 2 – Avec un prix aussi bas, plus aucune excuse pour ne pas jouer à Zelda

Le Singles Day ne laisse aucune chance à la Nintendo Switch 2 et taille en pièces son prix. Profitez en vite !
Avec la sortie de The Legend of Zelda, la Nintendo Switch 2 est la console la plus en vue du moment. Le royaume d’Hyrule est à portée de manette.
Grâce au code 11FR60 et en payant avec PayPal, le prix de la Nintendo Switch 2 version européenne tombe à 367.88 €. Vous pourrez acheter le jeu sans stresser votre banquier.
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Nintendo Switch 2 – Les points forts
- Des performances techniques nettement accrues grâce à une puce NVIDIA sur mesure (Ampere) et de 12 Go de mémoire RAM
- Sur sa station d’accueil, la console est capable d’afficher une résolution 4K UHD à 60 images par seconde sur un téléviseur compatible.
- Un nouvel écran de 7,9 pouces en Full HD de près de 20 cm et passe à une résolution 1080p
- L’écran prend en charge une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et la technologie HDR10.
- Les nouveaux Joy-Con 2 intègrent un système de fixation repensé et le HD Rumble 2.0 pour des vibrations haptiques encore plus précises.
- Un support ergonomique permet d’assembler les manettes pour retrouver le confort d’une manette de salon classique.
- La console intègre 256 Go de stockage interne (UFS 3.1), extensible via des cartes microSD Express (jusqu’à 2 To).
- Elle dispose du Wi-Fi 6.
- La console offre une rétrocompatibilité totale avec la première Switch