Les âges d’or de Picsou tome 3 – Un pépite en or massif

Retrouvez Picsou et sa bande dans le tome 3 de Les âges d’or de Picsou édité chez Glénat.
Picsou fait partie de ces personnages de bande dessinée qui traversent les générations et ne prennent pas une ride. Créé par Carl Barks en 1947, ce canard irascible avec les poches remplies de pièces d’or a su se faire aimer des lecteurs.
Ce tome 3 des « Âges d’or de Picsou » rend une nouvelle fois hommage à cet étonnant personnage et à son créateur dans une édition soignée pleine de surprises. Chacun des sept récits de ce recueil est précédé d’anecdotes et d’explications. Découvrez les autres tomes ici.
Un hommage indispensable à l’héritage de Carl Barks
Au-delà de son coffre-fort, Balthazar Picsou (oui, c’est son prénom) est un des personnages Disney les plus riches. Chaque page est une leçon de rythme avec une alternance entre le comique de situation burlesque et la tension dramatique.
Entraîné par son infatigable quête de fortune, Picsou nous fait vivre des aventures épiques aux quatre coins de la planète. Accompagné de Donald, Riri, Fifi et Loulou, il doit déjouer les ruses de Flairsou, Gripsou, Miss Tick et surtout des Rapetou.
Les 200 pages de cet ouvrage nous proposent de découvrir de vrais petits bijoux scénaristiques comme Mystérieux naufrages ou La rose du Klondike.
Picsou est un personnage complexe qu’on adore détester et dont on ne veut surtout pas se séparer. Il est exactement à l’image de ce tome 3, impossible à lâcher avant d’avoir tourné la dernière page.
Suivez ce lien pour l’acheter.
Envie de lire ? Consultez nos chroniques et interviews ici.