Black Friday – Grosse baisse de prix sur les Galaxy S25 Ultra et Galaxy Z Flip 7 pendant une durée très limitée

Samsung ampute le prix des Galaxy S25 Ultra et Galaxy Z Flip 7 pendant quelques jours pour le Black Friday. Dépêchez-vous.
Samsung célèbre le Black Friday avec une importante remise sur deux de ses meilleurs smartphones. Cette opération est valable jusqu’au 24 novembre 2025 (11h59).
Pendant quelques jours seulement Samsung applique une réduction immédiate de 100€ avec le code BF100 sur le Galaxy S25 Ultra et le Galaxy Z Flip 7.
Cette remise est cumulable avec une autre remise de 50€ sous certaines conditions. Faites-vous plaisir, c’est un vrai bon plan Black Friday.
Le Galaxy S25 Ultra 12/256 Go est à 1099€ ; avec le code BF100 il vous revient à 999€. Si vous payez via PayPal vous obtenez une réduction supplémentaire de 50€. Le Galaxy S25 Ultra coûte au final 949€ (999€ – 50€).
Le fameux smartphone pliable à clapet Galaxy Z Flip 7 bénéficie également de cette offre. Le Galaxy Z Flip 7 est à 999€ mais avec le code BF100, il passe à 899€. Si vous payez avec PayPal, il vous revient à 849€ (899€ – 50€).
Samsung a également mis en place une offre spéciale pour son PC portable premium Galaxy Book5 Pro 360. L’ordinateur est affiché à 1753,30€. Vous bénéficiez de 100€ de réduction avec le code BF100 que vous pouvez cumuler à 10% de réduction supplémentaire si vous l’achetez via l’application Samsung.
