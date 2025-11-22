Black Friday – Grosse baisse de prix sur les Galaxy S25 Ultra et Galaxy Z Flip 7 pendant une durée très limitée

Samsung ampute le prix des Galaxy S25 Ultra et Galaxy Z Flip 7 pendant quelques jours pour le Black Friday. Dépêchez-vous. 

Samsung célèbre le Black Friday avec une importante remise sur deux de ses meilleurs smartphones. Cette opération est valable jusqu’au 24 novembre 2025 (11h59). 

Galaxy S25 Ultra et Galaxy Z Flip 7, Samsung vous offre 100€ de réduction supplémentaire pendant le Black Friday

Pendant quelques jours seulement Samsung applique une réduction immédiate de 100€ avec le code BF100 sur le Galaxy S25 Ultra et le Galaxy Z Flip 7.

Cette remise est cumulable avec une autre remise de 50€ sous certaines conditions. Faites-vous plaisir, c’est un vrai bon plan Black Friday. 

Le Galaxy S25 Ultra 12/256 Go est à 1099€ ; avec le code BF100 il vous revient à 999€. Si vous payez via PayPal vous obtenez une réduction supplémentaire de 50€. Le Galaxy S25 Ultra coûte au final 949€ (999€ – 50€).
Suivez ce lien pour l’acheter.

Le fameux smartphone pliable à clapet Galaxy Z Flip 7 bénéficie également de cette offre. Le Galaxy Z Flip 7 est  à 999€ mais avec le code BF100, il passe à 899€. Si vous payez avec PayPal, il vous revient à 849€ (899€ – 50€).
Suivez ce lien pour l’acheter.

Samsung a également mis en place une offre spéciale pour son PC portable premium Galaxy Book5 Pro 360. L’ordinateur est affiché à 1753,30€. Vous bénéficiez de 100€ de réduction avec le code BF100 que vous pouvez cumuler à 10% de réduction supplémentaire si vous l’achetez via l’application Samsung.
Suivez ce lien pour l’acheter.

