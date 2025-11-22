Kindle Colorsoft – Amazon a un coup de folie et atomise son prix pour le Black Friday

Le prix du Kindle Colorsoft a rarement été aussi bas. La fameuse liseuse couleur d’Amazon s’offre une baisse de prix de 31%.
Le Black Friday démarre très fort. Amazon n’a aucune pitié pour la Kindle Colorsoft. Le cybermarchand baisse fortement le prix de sa liseuse couleur nouvelle génération.
Vous allez enfin pouvoir lire vos mangas et vos BD en couleur sur votre liseuse sans vous ruiner.
La Kindle Colorsoft nouvelle génération avec 16 Go de stockage est vendue à 184,99€ au lieu de 269,99€. Vous économisez 31%, soit une remise immédiate de 85€.
Si la couleur ne vous tente pas, Amazon baisse aussi les prix des autres liseuses. La Kindle nouvelle génération est au prix de 91,99€ au lieu de 109,99€.
La Kindle Paperwhite nouvelle génération est vendue 151,99€ au lieu de 179,99€.
Le Kindle Scribe 16Go est affiché à 299,99€ au lieu de 429,99€.
