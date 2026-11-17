A quelques jours du Black Friday, Amazon annonce le lancement en France d’Alexa pour vos achats.
C’est une nouvelle expérience d’assistance shopping personnalisée désormais accessible gratuitement sur le site Amazon.fr et l’application mobile. Il n’y a pas d’abonnement Prime ni appareil Echo requis.
Forte d’une adoption mondiale dépassant les 400 millions d’utilisateurs pour ses outils d’aide à l’achat par IA au cours des douze derniers mois, la firme franchit une nouvelle étape.
Amazon fusionne l’expertise produit de Rufus et les capacités de personnalisation d’Alexa+. L’outil croise les données du web, les caractéristiques des produits, l’historique de commandes ainsi que les interactions passées avec Alexa pour offrir un accompagnement sur mesure.
Un assistant capable d’anticiper et de comparer
Conçue pour simplifier la prise de décision et faire gagner du temps, cette nouvelle interface conversationnelle intègre plusieurs fonctionnalités clés.
-Synthèses et guides d’achat par IA. Dès la recherche ou sur une fiche produit, l’IA résume les critères essentiels d’une catégorie (comme le choix d’une liseuse ou d’un smartphone) et génère des guides comparatifs adaptés au budget et aux besoins de l’utilisateur.
-Historique des prix sur un an. Les clients peuvent visualiser en un clic l’évolution du tarif d’un article sur 30, 60 ou 365 jours afin d’acheter au meilleur moment.
-Gestion intelligente du panier et réassort. Sur simple demande vocale ou écrite (« ajoute mes produits ménagers habituels »), l’assistant identifie les articles récurrents à partir des achats passés pour remplir le panier automatiquement. Il permet également de programmer des rachats réguliers.
-Assistance pratique au quotidien : Au-delà de la recherche d’idées cadeaux ou de la préparation d’une liste pour un week-end, l’outil peut diagnostiquer un code erreur sur un appareil électroménager et identifier les pièces détachées compatibles.
Contrôle des données et évolutions à venir
Amazon précise que l’utilisateur garde la main sur la personnalisation. Il est possible de consulter, modifier ou supprimer à tout moment les préférences mémorisées par l’assistant directement dans le fil de discussion. Pour les usages liés à la domotique ou à la musique, l’interface redirige vers Alexa+.
Le déploiement va se poursuivre dans les prochains mois avec l’arrivée d’alertes prix personnalisables. Elles permettront de définir un seuil tarifaire cible pour recevoir une notification — et une mémoire contextuelle renforcée entre les différents appareils de l’écosystème Amazon.
Alexa pour vos achats – Comment y accéder ?
L’outil est disponible dès aujourd’hui pour tout client connecté à son compte Amazon. Il suffit de cliquer sur la nouvelle icône Alexa (un « a » bleu) située en haut de la page sur navigateur web, ou en bas de l’écran après mise à jour de l’application mobile Amazon.