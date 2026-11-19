Disponible depuis le mois de septembre au prix de 119,99 € (avec la figurine Zorp et un catalogue de figurines vendues 19,99 € l’unité, sans abonnement), Mallow s’attaque au marché engorgé des conteuses pour les 4-10 ans. ?
Portée par la startup française éponyme, cette enceinte sans écran rappelle immédiatement le principe de la Toniebox.
On pose une figurine aimantée sur le dessus pour lancer l’aventure. Mais la comparaison s’arrêt là. Mallow y ajoute une dimension révolutionnaire : l’interactivité vocale propulsée par l’intelligence artificielle. Que vaut Mallow, est-ce une conteuse de plus ? La réponse est dans mon test !
Installation et mise en route : un sans-faute en cinq minutes
La configuration initiale via l’application mobile (iOS ou Android) se boucle en moins de cinq minutes, sans le moindre accroc.
L’application s’impose d’emblée comme la plus réussie de sa catégorie. Elle propose un véritable tableau de bord façon « succès Steam » où les parents suivent ses progrès. Ils débloquent des badges et consultent les mots appris.Il y a aussi de l’achat In-App pour accéder à d’autres aventures.
Dès les premières secondes, l’expérience se révèle fun. Guidé par Zorp, le petit bonhomme violet inclus dans la boîte, l’enfant est invité à donner son prénom, à citer son animal préféré ou ses couleurs favorites.
L’aventure s’adapte instantanément pour faire de notre testeuse, Gloria, 4 ans, la véritable héroïne de l’histoire.
Une chouette interactivité vocale et bien encadrée
Contrairement à d’autres jouets connectés réclamant d’appuyer sur un bouton pour parler, Mallow gère les temps de parole de manière fluide.
Lorsque l’histoire attend une réponse, l’enceinte écoute de façon autonome et la lumière passe au vert pour le signaler.
La reconnaissance vocale s’est montrée infaillible, même face aux hésitations et aux phrases un brin décousues des enfants. Si Mallow ne comprend pas une réponse elle propose plusieurs alternatives. L’enfant confirme alors son choix.
Côté écriture, Mallow évite l’écueil des scénarios générés par une IA. Les intrigues sont signées par de vrais auteurs jeunesse. Les voix et les mises en scène sonores de grande qualité.
L’IA se cantonne à son rôle technique (comprendre l’enfant, adapter les choix, résoudre des énigmes) sans jamais se substituer aux créateurs.
De plus, on peut rejouer longtemps, très longtemps, grâce à une progression par épisodes (compter environ 90 minutes de jeu pour Zorp, complétées par des histoires linéaires et des chansons).
A noter, l’enfant peut aussi rester passif, en écoutant des histoires embarquées tout simplement.
Les garde-fous parentaux se montrent particulièrement sérieux. Les personnages ne se présentent jamais comme des amis ou des confidents, et les situations sensibles sont immédiatement désamorcées.
Seul point de vigilance pour les parents : une option facultative (désactivée par défaut) permet d’enregistrer les réponses de l’enfant pour les écouter sur son téléphone. Si l’idée est sympa, l’application exige à juste titre de prévenir l’enfant au préalable. Le micro ne s’ouvre d’ailleurs que pendant le jeu et s’éteint dès que l’on retire la figurine.
Design et nomade
L’objet en lui-même séduit par ses choix esthétiques et ergonomiques. Compacte, dotée d’une poignée en silicone, d’une molette de volume, de flèches et d’un bouton pour les mini-jeux, l’enceinte respire la solidité tout en restant légère.
En abaissant son curseur, elle se transforme en veilleuse douce pour accompagner le coucher.
Tout n’est pas parfait
Le Wi-Fi est obligatoire pour profiter des modes interactifs (seules les histoires bonus débloquées et la veilleuse fonctionnent hors connexion).
L’autonomie s’est avérée un peu juste. Mais surtout le temps de recharge de 3 heures en USB-C fourni est un peu longuet.
Ce que j’ai aimé
L’écriture et la qualité vocale irréprochables signées par de vrais auteurs sont un plaisir.
C’est l’application parentale la plus aboutie et ludique du marché.
Le design soigné, nomade, avec une fonction veilleuse est très appréciable.
La rejouabilité grâce à l’interactivité et aux épisodes évolutifs en font une boite à histoires qui durera longtemps. .
J’ai apprécié aussi les garde-fous de sécurité stricts et transparents.
Ce que j’ai moins aimé
L’autonomie un peu courte au quotidien.
La nécessité d’une connexion Wi-Fi permanente pour jouer, même si l’enfant n’est pas en contact avec le smartphone des parents.
Le prix est assez élevé, pour un jouet pour enfant, mais pour le coup ça vaut le coup, d’autant que l’enfant pourra utiliser Mallow pendant de longues années.
Ce que j’en pense
Mallow réussit son pari haut la main. Elle fait de l’IA une vraie utilité non invasive. L’intelligence artificielle contribue, pour une fois, à en faire un véritable moteur d’imagination. Le côté les livres dont vous êtes le héros réinventé fait de l’enfant un acteur de ses propres histoires. Notre petite Gloria a adhérée à fond et nous aussi. Mallow est une excellente surprise !
Les prix débutent à 119.99€ enceinte + 1 figurine Suivez ce lien pour acheter.
Le coffret avec 4 figurines coûte 179.96€ Suivez ce lien.
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