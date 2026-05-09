Zep largue les amarres avec Tourner la page, une BD étonnante

On connaît Zep pour l’insolence de Titeuf ou l’humour musclé de Captain Biceps, mais avec son nouveau roman graphique, “Tourner la page” (éditions Rue de Sèvres), l’auteur genevois s’aventure dans des eaux bien plus troubles et personnelles.
L’histoire d’une chute et d’une renaissance
Le récit nous plonge dans la vie d’un écrivain parisien sur le déclin. Autrefois au sommet des ventes, il est devenu, selon les mots de Zep, un auteur de “worst-sellers”.
Acculé par les problèmes et le sentiment d’être devenu “has-been”, il décide de tout quitter pour une traversée en mer. Mais lorsqu’il disparaît au large, le miracle — ou l’ironie — se produit : il devient soudainement une icône littéraire incontournable.
Tourner la page – Une réflexion sur la vanité et la postérité
Au-delà du suspense, cette œuvre prend des airs de compte moral et de thriller psychologique. Zep y explore avec finesse la fragilité de l’ego de l’artiste et cette étrange vérité : il faut parfois mourir (ou du moins disparaître) pour être enfin admiré à sa juste valeur. C’est un album que tous les auteurs devraient lire !
Le grand large comme échappatoire
Porté par des dessins magnifiques, l’album Tourner la page, joue sur le fantasme de l’évasion totale. Zep nous interroge : vaut-il mieux vivre dans une médiocre réalité ou devenir une légende par l’absence ?
Avec ce titre, Zep ne quitte pas la BD, mais il prouve une nouvelle fois sa capacité à explorer la mélancolie humaine avec autant de talent que nos cours de récréation. Pour acheter la BD suivez ce lien ou Cliquez ici.
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