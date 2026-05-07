Test Huawei Watch Fit 5 Pro – La montre Outdoor qui défie l’Apple Watch Ultra

J’ai testé la Watch Fit 5 Pro, la nouvelle montre connectée Outdoor de Huawei qui vient concurrencer l’Apple Watch Ultra. Découvrez ce que j’en pense.
Le constructeur chinois a présenté sa nouvelle montre et d’autres produits lors d’une conférence à Bangkok, nous y étions !
Huawei fait évoluer sa montre connectée Watch Fit 5 Pro. Taillée pour les sports outdoor, elle évolue. Elle devient plus diversifiée et s’ouvre encore plus à la santé.
La Huawei Watch Fit 5 Pro vous fera-t-elle oublier l’Apple Watch Ultra ? Je vous donne la réponse dans mon test complet et non sponsorisé.
- Huawei Watch Fit 5 Pro – Design
- Ergonomie
- Un écran beaucoup plus grand
- Une montre qui s'affranchit de Google
- Une montre connectée qui s’adapte à tous les niveaux
- Une multitude de sports
- Un coach personnel au bout du poignet
- Un coach très Kawaii pour bien démarrer la journée
- Le GPS
- La santé
- L’autonomie
- Huawei Watch Fit 5 Pro – Ce que j’en pense
- L'offre de lancement
Huawei Watch Fit 5 Pro – Design
La Watch Fit 5 Pro change de visage. Elle s’affine, se renforce et gagne un écran plus grand. Avec elle, Huawei prouve qu’une montre outdoor n’est pas forcément énorme et carénée. Le constructeur mise sur un design ascétique et élégant. Elle ne dépareillera pas avec une tenue de ville si vous la passez à votre poignet.
La transformation par rapport à la Watch Fit 4 Pro est flagrante. On pourrait la comparer à l’Apple Watch Ultra, mais la Huawei Watch Fit 5 Pro possède une vraie identité.
Le bouton n’est plus coloré, ce qui la rend plus discrète. En contrepartie, son cadran s’entoure d’un filet à la couleur de la montre très esthétique.
On retrouve sur le côté droit du cadran une molette crantée et le capteur juste en dessous. Ils sont séparés par une petite protubérance. Elle empêche les boutons de s’accrocher quand on fait du sport.
Ergonomie
Grâce à son format compact, elle s’adapte à toutes les morphologies de poignet. Elle mesure : 44,5 x 40,8 x 9,5 mm. Elle pèse 30,4 g. On oublie très vite qu’on la porte. Il ne faut pas se fier à son apparence et à ses finitions luxueuses.
La Huawei Watch Fit 5 Pro confirme sa qualification de montre outdoor. Un cadre en titane protège son boîtier et la dalle est protégée avec du verre Saphir 2.5D.
La Watch Fit 5 Pro existe en noir, blanc-inox ou orange. Ce dernier est le modèle que nous avons reçu en test. Cette couleur est devenue très à la mode dans la tech. Au-delà de sa couleur dynamique, ce modèle se distingue aussi par un bracelet en microfibres. Il permet à la peau de respirer pendant l’effort sans l’irriter.
Si vous n’êtes pas fan de ce genre de bracelet bandeau où il faut glisser la main à l’intérieur, il se remplace facilement grâce à un système de bouton.
Un écran beaucoup plus grand
L’écran de la Watch Fit 5 Pro s’agrandit. Il passe de 1,82 pouce à 1,92 pouce. Naviguer dans les menus devient beaucoup plus confortable.
Les métriques sont beaucoup plus lisibles, d’autant plus que Huawei a considérablement diminué les bords noirs. Ils ne mesurent plus que 1,8 mm. Cette réduction permet à la surface d’affichage de passer de 77 % à 83 %.
Cette dalle repose sur une technologie LTPO 1 Hz – 60 Hz. Cette amplitude de son taux de rafraîchissement à 1 Hz lui permet de proposer un affichage Always on Display moins énergivore pour la batterie.
La Watch Fit 5 Pro est utilisable en intérieur comme en extérieur. Ses pics de luminosité grimpent jusqu’à 3000 nits, ce qui permet de déchiffrer ce qui s’affiche même en plein soleil.
Une montre qui s’affranchit de Google
Huawei Watch Fit 5 Pro est compatible avec iOS et Android. Elle tourne sous HarmonyOS. Elle n’a toujours pas récupéré les applications et elle ne les récupérera sans doute jamais. On ne ressent pas du tout le manque quand on l’utilise.
Huawei a mis en place une série d’applications pour remplacer celles de Google. La première qui vient à l’esprit est Petal Maps. Le constructeur introduit même un système de paiement via l’appliCurve Pay qu’il faut installer depuis l’application Huawei Santé.
La montre permet de répondre directement à un appel grâce à une micro et un haut-parleur. Elle reçoit les notifications sans distinction de Google Messages, de Gmail ou de WhatsApp. J’ai été confronté a une seule limitation.
La montre vous permet aussi, de répondre à un message WhatsApp mais elle bloque sur les notifications de Google Message. Il est possible de la consulter mais il faut passer par son smartphone pour y répondre.
Une montre connectée qui s’adapte à tous les niveaux
La Watch Fit 5 Pro s’adapte à tous les niveaux. Elle répond aux attentes des sportifs pro comme aux novices en fournissant des données pointues sans pour autant vous noyer sous une montagne d’informations.
La montre renseigne les coureurs pros, par exemple, sur leur Running Power, l’effort instantané généré pour se déplacer. Les informations sont claires et visibles en un coup d’œil.
Si cette donnée ne vous intéresse pas, passez votre chemin sans stress. Elle fournit aussi des informations plus classiques comme le rythme cardiaque ou les calories brûlées. L’interface est fluide et lisible en un clin d’œil.
Une multitude de sports
Vélo, montagne, trail, nage, golf, randonnée, course, ski, musculation, yoga, Pilates, escrime, danse du ventre (oui c’est vrai), e-sport, fléchettes, tir à l’arc, tennis, la Huawei Watch Fit Pro gère plus de 100 sports avec des déclinaisons dans chaque catégorie. Vous trouverez forcément le scénario à votre convenance.
Certaines activités bénéficient d’un suivi plus poussé comme le vélo avec un nouveau détecteur de chutes ou la mesure du Cycling Power, la plongée avec des mesures jusqu’à 40 mètres de profondeur ou encore le calcul du dénivelé pour le trail.
La montre de Huawei offre une analyse très poussée pour de nombreuses activités. Elle se montre aussi performante sur les parcours de golf que sur les cours de tennis. Elle peut par exemple vous aider à améliorer votre swing.
Un coach personnel au bout du poignet
La Huawei Watch Fit 5 Pro se présente comme un véritable compagnon de route. Vous pouvez définir des objectifs comme une perte de poids maximale. La montre va vous aider à les atteindre en fonction de vos données et de votre état de santé.
Watch Fit 5 Pro effectue un suivi complet de vos progrès avec un historique. Elle effectue également un monitoring de votre de votre coeur avec le temps de récupération à la fin de chaque exercice.
L’une de mes fonctions préférées est la phase d’échauffement et d’étirement avant une activité sportive. Ils sont rangés dans la catégorie Fitness. Elle propose par exemple des échauffements et des étirements à effectuer avant et après une course ou du vélo.
Un coach très Kawaii pour bien démarrer la journée
La Watch Fit 5 Pro est également une adepte de la gym douce. Pour vous motiver chaque matin, un panda très kawaii vous accompagne dans des mini séances de fitness. Tête, cou, épaules, dos, bras, abdominaux, fessiers, elles se concentrent sur chaque partie du corps.
C’est une méthode douce qui permet de faire des exercices rapides pour se maintenir en forme. On pourrait apparenter cela à du Qi Gong ou du Tai Chi. C’est parfait pour effectuer une petite séance de remise en forme pendant une pause au travail ou dans un avion.
Le GPS
La montre ne supporte toujours pas les applications Google. Vous devrez donc installer l’application de cartographie Petal Maps sur votre smartphone. La Huawei Watch Fit 5 Pro embarque un GPS Dual bande L1 L5.
Il assure un suivi précis de vos parcours, de vos randonnées, de vos courses ou de vos trails. Dans la pratique, la précision du GPS se révèle variable en fonction de l’environnement. Dans un endroit dégagé, le GPS suit vos déplacements sans écart.
La situation se complique en ville lorsque vous êtes entouré d’immeubles. Le signal rebondit sur les parois et perd en précision.
Le phénomène est récurrent sur la majorité des montres. Lorsqu’on consulte un parcours à posteriori, on s’aperçoit que le tracé se déporte de quelques mètres. C’est flagrant quand on se déplace sur un trottoir. Le GPS identifie le tracé au milieu de la route.
La Watch Huawei affiche la carte et votre position lors de votre séance de running. Vous pouvez également charger des cartes hors ligne directement sur la montre. Il faut passer par l’application Huawei Santé. Vous pouvez télécharger vos propres itinéraires basés sur d’anciens parcours ou choisir des circuits via RouteDraw.
La santé
La santé est l’autre volet incontournable de la Watch Fit 5 Pro. Elle fournit des données santé plus précises et plus fiables. Le monitoring de vos constantes accompagne la pratique sportive, mais vous n’êtes pas obligé de courir ou de pousser de la fonte pour en bénéficier.
La Huawei Watch Fit 5 Pro embarque des fonctionnalités de pointe que l’on retrouve sur les montres connectées haut de gamme.
Vous pouvez à tout moment analyser votre cœur pour détecter une éventuelle arythmie cardiaque (certifié Europe), effectuer un ECG ou vérifier l’élasticité de vos artères. L’opération ne dure pas plus de 30 à 40 secondes. Il faut rester immobile et placer son doigt sur le côté de la montre.
Ce bilan de santé express ne remplace pas l’expertise d’un médecin, mais il a le mérite de vous alerter sur d’éventuels problèmes. Il peut également servir à surveiller d’éventuels problèmes déjà détectés en complément d’appareils médicaux.
Plus classiquement, la montre sait également mesurer votre SpO2 ou surveiller votre rythme cardiaque. La Watch Fit 5 Pro vous accompagne le jour mais aussi la nuit. Elle analyse la qualité de votre sommeil et surtout elle détecte l’apnée du sommeil.
L’autonomie
Une batterie de 471 mAh alimente la Watch Fit 5 Pro, soit 18 % de plus que le modèle précédent. La montre de Huawei fait preuve d’une autonomie bien supérieure à celle d’une montre sous l’OS de Google. Cependant, cette batterie plus imposante ne prolonge pas l’autonomie de la Watch Fit 5 Pro.
Elle reste sur 7 jours en utilisation classique et 24 heures avec le GPS. Elle se recharge via un connecteur sans fil propriétaire. Elle récupère 100 % d’énergie en 60 minutes.
Huawei Watch Fit 5 Pro – Ce que j’en pense
La Huawei Watch Fit 5 Pro s’affranchit sans mal des applications Google. Ce n’est plus un sujet. Sympa, légère, robuste, la montre de Huawei sait se faire discrète quand on pratique un sport tout en offrant une expérience très poussée en matière de santé et de sport.
Elle offre une prise en main intuitive grâce à une interface fluide et claire. ECG, SpO2, souplesse des artères, détection de fibrillation, suivi de l’apnée du sommeil, la Watch Fit 5 Pro propose un large éventail d’outils simples à utiliser.
Le constat est le même avec la partie sportive. La Watch Fit 5 Pro sait s’adapter à tous les niveaux. Vous prenez ce que vous souhaitez. Vélo, trail, running, tennis, Huawei a eu la bonne idée de développer certains des sports les plus en vogue avec des fonctionnalités supplémentaires que les pros apprécieront.
La Huawei Watch Fit 5 Pro tient tête sans aucun problème à la concurrence. Elle s’impose comme une référence dans le domaine des sports outdoor et au-delà.
L’offre de lancement
La Watch Fit 5 Pro est à 299.99€. Jusqu’au 22 juin 2026 bénéficiez d’une remise de 60€. Elle passe donc à 239.99€. Utilisez le code exclusif A60FIT5IDBOOX !
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