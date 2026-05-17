140 astuces strictement réservées aux ados – Le guide que tous les collégiens attendaient

Être ado, c’est un peu comme naviguer dans un brouillard permanent : entre les poussées d’acné, les profs qui s’acharnent et le drame d’une coupe de cheveux ratée, on a vite fait de perdre pied.
Heureusement, Alda Bournel arrive à la rescousse avec un ouvrage indispensable publié chez La Martinière Jeunesse : 140 astuces strictement réservées aux ados.
De quoi ça parle ?
Ce n’est pas un manuel scolaire ennuyeux, mais plutôt un véritable “couteau suisse” pour les 11-14 ans.
L’autrice y recense toutes ces questions que l’on n’ose pas toujours poser à ses parents (parce qu’ils “ne comprennent rien”) ou à ses potes (parce qu’on a un peu honte). Et surtout elle y répond et donne des conseils !
Le livre est découpé en chapitres thématiques ultra-clairs :
Voici quelques exemples. Famille mode d’emploi : Pour apprendre à négocier une augmentation d’argent de poche sans déclencher une guerre mondiale.
Les profs et l’école : Des techniques pour retrouver la motivation face aux devoirs ou gérer le stress des couloirs.
La vie de tous les jours : Comment cacher ce bouton qui arrive le jour de la photo de classe ou récupérer un objet prêté à un ami un peu trop distrait.
Réseaux sociaux et émotions : Apprendre à gérer son image en ligne, mais aussi ses colères ou ses secrets les plus lourds.
140 astuces strictement réservées aux ados – Pourquoi on l’aime ?
C’est facile à lire, on picore le contenu comme on en a envie. L’autrice, avec sérieux a aussi bien l’art de capter le regard d’un crush que la gestion des sentiments plus profonds comme les peurs et les espoirs liés à l’adolescence.
C’est court, c’est pratique, et c’est surtout diablement efficace pour aborder le collège avec un peu plus de sérénité.
À glisser d’urgence dans tous les sacs à dos ! Pour acheter ce guide Cliquez ici ou Cliquez ici.
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