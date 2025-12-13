C’est un vrai conte de Noël : le pack Samsung Galaxy S25 + Chromebook avec 45 % de remise

Par / 13/12/2025 / Bon Plan, Galaxy S25, Samsung

Le Père Noël est en avance. Bénéficiez d’une remise exceptionnelle sur le pack Samsung Galaxy S25 + Chromebook. 

Ce bon plan arrive juste à temps pour la dernière ligne droite avant Noël. Profitez d’un pack à petit prix comprenant un Galaxy S25 et un ordinateur Chromebook. Ne passez pas à côté de cette offre.

Le pack Samsung Galaxy S25 avec un ordinateur Chromebook est vendu seulement 799€

Le Samsung Galaxy S25 équipé de 256 Go et 12 Go de RAM vaut actuellement 749 € sur le site Samsung. Ce pack est vendu 799 € seulement. Cela veut donc dire que l’ordinateur Chromebook vous revient seulement à 50 €. On peut difficilement faire moins cher.

La valeur totale de ce pack atteint 1 459,99 €. Vous bénéficiez donc d’une remise de 45 %. La livraison peut être effectuée avant Noël (voir sur le site).
Suivez ce lien pour l’acheter.

Samsung Galaxy S25 – Les points forts 

– Écran Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces : Profitez d’un affichage lumineux et bien calibré.

– Performances puissantes : Équipé du processeur Snapdragon 8 Elite et de 12 Go de RAM, le Galaxy S25 offre des performances ultra-rapides pour toutes vos applications et jeux.

– Appareil photo de qualité : Capturez chaque moment avec précision grâce au capteur principal de 50 MP, accompagné d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif.

– Autonomie longue durée : La batterie de 4500 mAh vous permet de tenir toute la journée sans avoir à recharger.

– Mises à jour garanties : Samsung promet 7 ans de mises à jour pour que votre appareil bénéficie des dernières fonctionnalités et protections. Suivez ce lien pour l’acheter sans tarder.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)
Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.

Publications similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Retour en haut