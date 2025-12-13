C’est un vrai conte de Noël : le pack Samsung Galaxy S25 + Chromebook avec 45 % de remise

Le Père Noël est en avance. Bénéficiez d’une remise exceptionnelle sur le pack Samsung Galaxy S25 + Chromebook.
Ce bon plan arrive juste à temps pour la dernière ligne droite avant Noël. Profitez d’un pack à petit prix comprenant un Galaxy S25 et un ordinateur Chromebook. Ne passez pas à côté de cette offre.
Le Samsung Galaxy S25 équipé de 256 Go et 12 Go de RAM vaut actuellement 749 € sur le site Samsung. Ce pack est vendu 799 € seulement. Cela veut donc dire que l’ordinateur Chromebook vous revient seulement à 50 €. On peut difficilement faire moins cher.
La valeur totale de ce pack atteint 1 459,99 €. Vous bénéficiez donc d’une remise de 45 %. La livraison peut être effectuée avant Noël (voir sur le site).
Suivez ce lien pour l’acheter.
Samsung Galaxy S25 – Les points forts
– Écran Dynamic AMOLED 2X de 6,3 pouces : Profitez d’un affichage lumineux et bien calibré.
– Performances puissantes : Équipé du processeur Snapdragon 8 Elite et de 12 Go de RAM, le Galaxy S25 offre des performances ultra-rapides pour toutes vos applications et jeux.
– Appareil photo de qualité : Capturez chaque moment avec précision grâce au capteur principal de 50 MP, accompagné d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif.
– Autonomie longue durée : La batterie de 4500 mAh vous permet de tenir toute la journée sans avoir à recharger.
– Mises à jour garanties : Samsung promet 7 ans de mises à jour pour que votre appareil bénéficie des dernières fonctionnalités et protections. Suivez ce lien pour l’acheter sans tarder.
